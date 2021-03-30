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    首頁　>　社會

    防止台南女大生命案重演 台中警察、保全辦治安誓師大會

    市長盧秀燕（圖中）與兩大公會在警察保全協防誓師看板上簽名。（記者張瑞楨攝）

    市長盧秀燕（圖中）與兩大公會在警察保全協防誓師看板上簽名。（記者張瑞楨攝）

    2021/03/30 18:03

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局今天下午與台中市保全商業同業公會、台中市公寓大廈管理維護服務商業同業公會，舉辦「警察保全一起守護台中市治安誓師大會」，會中並由市長盧秀燕校閱保全與巡邏車，她說，去年台南發生女大學生被擄走殺害案，中市為了擴大治安效果，由市警局與上述兩大公會合作，由所屬保全加入警察巡防，第一波是高中職進修部（俗稱夜間部），她強調，中市治安人人有責，希望市民發揮守望相助精神。

    這場誓師大會中，還安排一位女高中生，上台感謝中市政府、保全業者維護上下課安全，市警局則指出，此一合作源於去年底發生震驚全國的大學女學生在校園周邊道路遭擄走欲性侵殺害案，校園安全問題引發全國民眾關注，中市警方除啟動強化協助維護校園安全機制外，另為擴大協防力量，乃構思運用民間系統保全業者巡查機制，導入協助校園周邊巡守，提升巡查密度，目前先將18所高中職進修部（夜間部）納入。

    盧秀燕則說，今天的合作與誓師，源於去年台南女大學生命案，中市長期對校園安全與治安相當重視，為了擴大效果，中市警局與兩大公會合作，由保全加入警察一起維護治安，第一波是夜間部的高中職，保障校園治安，讓師生安全有保障，家長也能放心。

    台中市長盧秀燕（圖右）校閱保全與巡邏車。（記者張瑞楨攝）

    台中市長盧秀燕（圖右）校閱保全與巡邏車。（記者張瑞楨攝）

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