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    六都之中台北刑案發生數最多？ 市刑大：5成犯嫌設籍他轄

    警方對黑道幫派零容忍，針對公開滋事、蓄意挑釁公權力的幫派活動，將實施「掃黑三打策略」。（資料照）

    警方對黑道幫派零容忍，針對公開滋事、蓄意挑釁公權力的幫派活動，將實施「掃黑三打策略」。（資料照）

    2021/03/21 15:54

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市林森北路一家酒店日前遭人丟擲土製炸彈，引起社會譁然；議員許淑華批評，北市刑案發生數連續2年居六都之首，且北市人口260萬，犯罪率遠高於新北市403萬人、台中282萬人、高雄277萬人，「台北市的治安有事嗎？」對此，台北市刑警大隊指出，根據北市刑案的嫌疑人居住地來看，有5成犯嫌設籍他轄，可見流動人口確實對北市治安有所影響。

    許淑華指出，據警方統計，2020年刑案發生數；台北38751件、新北34890件、高雄26206件，台南24623件、台中24184、桃園19745件。2019年刑案發生數：台北40098件、新北39649件、高雄27596件、台中24670件、台南24450件、桃園19757件。台北市的刑案發生數為近年來最多者。

    市刑大表示，目前刑案發生率的計算公式為「刑案發生數/期中人口數x10萬」，但這個公式並未將外來人口列入計算。台北市因為高度都會化，吸引大量就業、就學、消費人口聚集，高度社會活動易衍生糾紛並成為刑事案件。

    以2019年為例，該年台北市全般刑案緝獲犯嫌數為42412人，其中犯嫌設籍他轄人數有21836人（占51.5%），超過5成，顯見流動人口確有影響台北市治安。

    台北市警局也說，台北市2015至2020年全般刑案、暴力、竊盜犯罪等案類，整體發生數下降，全般刑案破獲率為六都前茅，打擊詐欺、檢肅槍械（其中65%之槍枝均在他縣市查獲）均為六都第1名，掃蕩幫派2019年亦為第1名

    至於林森北路酒店遭投擲爆裂物案件，案發後警方將犯嫌依殺人未遂、槍砲彈藥、公共危險及傷害等罪嫌移送；警方目前也針對該案件的幕後原因詳細調查中，如發現確有不法組織於背後操控，一定加以檢肅；另中山分局也已針對轄內酒店實施高強度臨檢，並加強周邊道路路檢。

    市警局強調，警方對黑道幫派零容忍，針對公開滋事、蓄意挑釁公權力的幫派活動，將實施「掃黑三打策略」，第一打「立即處理、即時壓制」、第二打「聚焦打擊、向上溯源」、第三打「向下刨根、斷絕金源」。今年迄今，共計檢肅到案涉嫌犯罪組織案15件、犯嫌81人、查獲非法槍械15枝、136顆子彈。

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