區間測速停用肇事率上升 侯友宜喊話中央提配套

區間測速執法停用後，新北市部分路段違規件數與肇事率上升，新北市長侯友宜向中央喊話，盼盡快提出配套措施。 （記者賴筱桐攝）

2021/03/30 13:18

［記者賴筱桐／新北報導］區間測速照相系統因中國製零組件爆發資安疑慮，中央要求各縣市暫停使用。但新北市發現，先前運用區間測速執法的路段在停用之後，肇事率與違規件均數大幅上升，新北市長侯友宜向中央喊話，盼盡快提出配套措施，畢竟民眾的安全不能等待。

警察局交通警察大隊今天在道安會報指出，交通部公路總局針對區間測速照相系統，已委託2處實驗室進行檢測，結果預定4月5日以後出爐，因目前國內對於區間測速照相缺乏第三公正單位認證，必須等到中央公布合格的檢驗單位後，各縣市才能送驗。

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交大表示，區間測速暫停使用後，改以移動式測速照相執法，但比較實施前後，北宜公路違規件數上升510%、事故件數下降66%；新店環河路違規件數上升114%、事故件數也增加300%，主要原因是定點式的短距離執法造成取締件數成長。萬里隧道違規件數雖下降93%，但事故件數上升138%。

侯友宜說，近年新北市在幾處肇事率高的地點使用區間測速執法，違規件數與肇事率大幅下降，但是中央對於中國製的區間測速照相設備有資安疑慮，希望統一由交通部評斷後再使用，因此過渡期新北改用移動式測速照相替代執法。

侯友宜表示，部分路段暫停實施區間測速後，肇事率及違規件數倍增，他非常擔心，民眾的安全不能等待，希望在交通部指導下，盡快提出配套措施與解決方法，假如中國的廠牌不能使用，是否有其他國產或國外的廠牌能夠符合標準，有待交通部盡速拍板定案。

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