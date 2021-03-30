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    首頁　>　社會

    向外送員扯謊鄰居隔離檢疫中 婦判罰金3萬元

    蕭女與同棟公寓的男鄰居有漏水糾紛，她巧遇正要送飲料到男鄰居家的美食物流外送員，竟謊稱男鄰居最近才回國，隔離在住處待檢疫。示意圖。（資料照）

    蕭女與同棟公寓的男鄰居有漏水糾紛，她巧遇正要送飲料到男鄰居家的美食物流外送員，竟謊稱男鄰居最近才回國，隔離在住處待檢疫。示意圖。（資料照）

    2021/03/30 10:27

    〔記者張文川／台北報導〕台北市蕭姓女子，因與同棟公寓的男鄰居有漏水糾紛宿怨，她下樓丟垃圾時巧遇正要送飲料到男鄰居家的美食物流外送員，她竟謊稱男鄰居最近才回國，隔離在住處待檢疫，要求外送員把飲料置於大門口，讓男鄰居下樓領取即可，外送員誤信而照做。

    男鄰居在家遲遲等不到飲料，經聯絡才得知蕭女竟對外散布他在進行居家隔離的不實疫情消息，憤而告上法院，台北地院今依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》、誹謗罪，判處蕭女3萬元罰金。可上訴。

    判決指出，去年4月，蕭女下樓倒垃圾時，巧遇送飲料給男鄰居的美食外送員，竟謊稱男鄰居正在隔離中，要外送員把餐點放在大門口。

    男鄰居苦等不到飲料，心想已幫外送員打開一樓大門了，但餐點怎麼還沒送上來，致電追問才知道是蕭女搞的鬼，散播關於他的假疫情不實訊息，其實他根本沒出國，未遭隔離，卻被造謠抹黑，氣得提告。

    檢方偵訊時，蕭女否認有跟外送員散佈此訊息，但辯詞被外送員打臉，且檢方調查男鄰居正在居家隔離一事也非事實，認定蕭女散播疫情謠言或不實訊息，將她起訴；北院今認定有罪，判處3萬元罰金。

    立法院去年4月21日通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，第14條規定，散播有關疫情的謠言或不實訊息，導致損害公眾或他人，最高可處3年有期徒刑、拘役或300萬元罰金。

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