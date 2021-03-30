接種後出現血栓機率提高 加拿大暫停對55歲以下民眾施打AZ疫苗

加國政府宣布，自週一起暫停讓55歲以下的民眾接種AZ疫苗。（法新社）

2021/03/30 07:44

〔即時新聞／綜合報導〕由英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）與英國牛津大學合作研發的AZ疫苗，先前曾發生接種後出現血栓問題，歐洲多國暫停施打，而加拿大起初持續施打AZ疫苗，不過加拿大全國免疫諮詢委員會（NACI）建議停止施打，加國政府也因此宣布，自週一（29日）起暫停讓55歲以下的民眾接種AZ疫苗。

根據《美聯社》報導，NACI副主席迪克斯（Shelley Deeks）表示，有鑑於潛在風險，讓55歲以下的民眾接種AZ疫苗所帶來的好處增添了不確定性，目前歐洲的最新數據顯示，接種AZ疫苗後出現血栓的機率可能高達10萬分之一，遠高於先前統計的100萬分之一。迪克斯指出，接種AZ疫苗後出現血栓的病例大多是55歲以下的女性，而發生血栓的病例中，死亡率高達40％。

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出自於安全因素，NACI建議暫停施打AZ疫苗，加拿大各省衛生機構也宣布週一起暫停讓55歲以下的民眾接種AZ疫苗。目前加拿大已批准使用輝瑞、莫德納、AZ以及嬌生疫苗，加國政府採購輝瑞疫苗7600萬劑、莫德納4400萬劑，AZ疫苗則有2000萬劑，嬌生疫苗則尚未得知到貨日期。

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