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    運送溫度「-18度」卻錯填「+0.0度」 員工遭開除興訟法官拒挺

    北院認為，林員誤將「-18度」全程運送，依「溫度：+0.0度C」運送，導致公司重大損失並影響公司商譽，作錯後的態度也不佳，因此公司解僱有理，駁回林員請求。（資料照）

    北院認為，林員誤將「-18度」全程運送，依「溫度：+0.0度C」運送，導致公司重大損失並影響公司商譽，作錯後的態度也不佳，因此公司解僱有理，駁回林員請求。（資料照）

    2021/03/29 18:07

    〔記者溫于德／台北報導〕原受僱合縱聯運公司的林員，由於託運貨物未按客戶指示設定「-18度」全程運送，僅依「溫度：+0.0度C」運送，造成貨物全部腐敗變質，並經海事公證人確認貨損導因於未依適當溫度保存運送，導致公司損失300萬元，林員因此遭解僱。林員不服，提告請求確認復職；台北地院認為，林員疏失導致公司重大損失並影響公司商譽，作錯後的態度也不佳，因此公司解雇有理，駁回林員請求，可上訴。

    判決指出，林員1999年4月2日起受聘公司，擔任貨物出口安排職務，月薪5萬8千元；去年4月15日，林員因未依客戶指示，以零下18度溫度保存運送，導致貨物腐敗變質全損，也使公司損失約300萬元，林員故被依勞基法中「違反勞動契約或工作規則，情節重大者」規定解僱；林員不服，提告要求確認雙方僱傭關係存在。

    公司解釋，去年2月底，公司接到美國紐約分公司通知，指貨物託運貨物未按客戶指示設定零下18度全程運送，造成貨物全部腐敗變質，經海事公證人確認貨損導因於未依適當溫度保存運送；經調閱託運單確認是由林員負責，可見是林員疏於確認，便傳送訂艙確認書，導致公司僅以以0至4度一般冷凍櫃保存。而公司為挽救商譽，也立即協助客戶再次出貨。

    公司也說，林男服務近21年，身為公司最資深的貨物出口安排操作人員，常因個人疏失導致公司受損，並流露出一副事不關己態度，檢討報告交差了事，不見改善勞務品質成效，且以往林員因個人疏失造成公司損失已既往不咎，但這次則造成公司資本額近二分之一實質虧損，因此，林員因職務上過失造成公司重大虧損，因而被終止勞動契約，符合解僱最後手段性原則。

    北院認為，託運客戶是長期合作對象，林員曾有操作相同貨載的經驗，確實知悉該客戶貨載需求均為「-18度」，林員這次卻記載成「溫度：+0.0度C」，因此採信公司所說，林員當下應能知悉且有告知應以冷凍櫃零下18度運送貨品，卻疏於未正確記載於確認書等。

    北院指出，林員導致公司遭託運客戶求償而支付鉅額賠償金，也損及商業信譽，其所為自屬違反勞動契約且情節重大；且事發後，林員還說已對船公司安排零下18度等語，並否認有參與檢討會議且出具任何檢討報告的改進作為，可見林員處事態度已嚴重破壞勞資間信賴關係，難以期待雇主採用解僱以外的懲處手段而繼續雙方僱傭關係，駁回林員請求。

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