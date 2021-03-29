高雄工人鏟土疑似誤觸開關 器具重壓右大腿骨折送醫

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工人疑似誤觸鏟土機開關重壓右大腿致骨折。（圖：讀者提供）
〔記者洪臣宏／高雄報導〕一名陳姓工人今天上午10時在高雄市大寮區某住宅改建工程工地，施作鏟土作業時疑似誤觸開關，不慎遭鏟土器具壓傷致右大腿骨折，高雄市消防局接獲報案處置，陳男意識清醒，已經緊急送醫治療。
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