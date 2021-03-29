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    及人高中前董座盛天麟侵吞校款、收回扣 判刑4年5月定讞

    及人中學董事長盛天麟（右）涉聯手胞弟與3位董事侵占校產。（資料照）

    及人中學董事長盛天麟（右）涉聯手胞弟與3位董事侵占校產。（資料照）

    2021/03/29 11:54

    〔記者張文川／台北報導〕新北市私立及人高中及小學前董事長盛天麟等人，從2006年起私吞學生輔導費，並收取參考書、營養午餐業者、工程包商的回扣，共侵占校產6.6億元。法院一、二審依業務侵占等罪將盛天麟判刑4年，另有5月可易科罰金之刑，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

    全案多名共犯，僅盛天麟上訴至三審，其餘各於一、二審放棄上訴而定讞，包括其董事胞弟盛平麟、弟媳熊慶華皆各判刑3年（其中1年可易科罰金）、緩刑4年；時任的高中校長、總務主任、國小總務主任等人都認罪並繳回全部犯罪所得，皆獲緩刑，另有2人獲判無罪。

    84歲盛天麟一個人就侵占1億多元，他雖坦承參與部分情節，但說詞避重就輕、否認犯罪，並屢屢推諉卸責給其他共犯，辯稱未實際領到錢，犯後態度欠佳，未予緩刑。

    判決指出，盛天麟等人從2006年至2013年間，侵占學生所繳交的課後及暑期輔導費、寒假學藝活動費、新生制服製作費，業者支付的福利社租金；2011年間學校發生勞資糾紛，盛天麟等人擔心不良帳目曝光，改將8成收費納入學校帳戶內，「只」私吞2成；盛天麟等人另向參考書、營養午餐業者、工程包商收取回扣。

    檢調2016年發動搜索約談，起訴時認定遭侵占的校產共6.6億元。法院最終認定盛天麟兄弟尚未返還給及人高中、小學的金額為2億3615萬元，因此宣告沒收偵、審期間查扣的2億3167萬，並追徵沒收尚未查扣的447萬元，待定讞後由檢方執行發還給校方。

    民事方面，及人國小先針對盛天麟提起民事求償，新北地院去年底判盛天麟應賠償1億8000萬元；及人高中也訴請盛天麟兄弟、夫妻、共犯等人賠償，新北地院已裁定停止審判，待刑事判決定讞後，再重啟審理。

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