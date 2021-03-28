花蓮毒鴛鴦到台東縱谷偷農機具變賣買毒 關山警分局偵破

關山警分局找出被毒鴛鴦偷走的毒品。（警方提供）

2021/03/28 08:53

〔記者黃明堂／台東報導〕花蓮縣一對毒鴛鴦為購買毒品，越縣到台東池上竊取農民賴以維生的農機具變賣，台東縣警察局關山分局偵查隊循線監控，發動搜索在嫌犯住處起出農用機具（高壓噴水機、電鋸等）一批及毒品（安非他命0.34公克）和注射器，其中莫姓女子為毒品通緝犯。訊後2人分別被移送及函送花東兩地檢署偵辦。

關山警方局指出，縱谷地區務農戶數眾多，本月發生兩起竊盜農機具案件，農機具是農民從事農務時的重要工具，該案引起關山警察分局的高度關切，該分局除督促所屬加強轄內巡邏勤務外，另由偵查隊深入追查，務必要將竊嫌逮捕到案，讓轄內農民們能夠安心務農。

請繼續往下閱讀...

在偵查隊及池上分駐所的協力分工下，於監視器畫面中發現有部機車涉嫌重大，辦案人員以車追人嚴密監控，日前持搜索票前往嫌疑人位於花蓮縣富里鄉的住處搜索，辦案人員在其臥室內發現不明白色粉末，後使用檢測劑確認為「安非他命」，經秤重為0.34公克，並於書桌及包內找到注射器與夾鏈袋等物品；同時在屋外小池邊發現一部高壓噴水機，在屋門外找到一部電鋸，經比對型號均與報案失竊農戶機型相符；另在房間內找到竊嫌行竊時所穿衣物，經與監視器影像比對也相符；眼見贓證物擺在眼前，這對毒鴛鴦也只能俯首認栽！

莫女因毒品案件被台東地檢署通緝，遞解至台東地方檢察署歸案。現場查獲毒品部分，警方將潘男依違反毒品危害防制條例移送花蓮地方檢察署依法偵辦；竊盜案件部分，2人均函送台東地檢署依法偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

關山警分局在毒鴛鴦家中搜出的毒品。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法