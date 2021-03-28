春季賽鴿前擄鴿集團踢鐵板 瑞芳警逮4賊救13賽鴿

新北市瑞芳警分局14小時內，接連解救13隻賽鴿，讓遠在苗栗、桃園等地的飼主感動不已，直呼：「謝謝你們保住我們訓練多年的成果！」（記者林嘉東翻攝）

2021/03/28 08:30

〔記者林嘉東、吳昇儒／新北報導〕春季賽鴿活動競翼前夕，東北角海岸沿岸成了鴿友訓練愛鴿的場地，引來擄鴿集團虎視眈眈。新北市瑞芳警分局14小時內，接連解救13隻賽鴿，讓遠在苗栗、桃園等地的飼主感動不已，直呼：「謝謝你們保住我們訓練的成果！」

前天傍晚6時許，新北市警局瑞芳派出所所長林俊瑋與警員黃世勳騎警騎，巡邏至新北市瑞芳區三爪仔坑路時，見路旁有一輛轎車停在一間有提供酒精飲料的小吃店前；由於時值用餐時間，引起林所長側目，擔心有駕駛酒後違規駕車。

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林所長因此故佈疑陣，先與同僚騎車緩慢離去，沒多久，從警騎後照鏡發現該輛轎車跟著駛離後，立即與同僚掉頭，騎追上前予以攔下。

警方先替張姓駕駛酒測，雖未酒駕，但聽到後座傳來「咕咕咕」的聲音，竟在後車箱發現剛被擄走的11隻賽鴿，與大批捕鴿繩網、器具。

張與同車賴姓男子供稱，賽鴿是2人在基隆市暖暖運動公園上架網抓得，辯稱他們不是要擄鴿向飼主勒索，是想抓來，自己訓練後參賽。

不過警方查出，賴嫌於2015年間曾是台中某擄鴿集團成員，張嫌則有多次盜木前科，2人又都染有毒癮，警方懷疑2 人可能因為缺錢購毒才相約擄鴿。

想不到昨天上午8時許，瑞芳派出所又接獲葉姓鴿友報案稱，他們在基隆、瑞芳交界山區發現3名偷鴿賊，有2人被他們發現抓住，另一名趁隙落跑。

警方趕抵發現，被逮的洪姓與賴姓偷鴿賊在山區架網，活捉了2隻賽鴿；警訊後，將賴姓與洪姓男子依竊盜罪嫌送辦。

瑞芳警方14小時內連續救了13隻賽鴿，警方從賽鴿的腳環，找到住在桃園、苗栗等地的飼主。

據悉，飼主接到電話還不知愛鴿遭竊，連忙向警方道謝，保住他們訓練多年的成果。

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新北市瑞芳警分局14小時內，接連解救13隻賽鴿，讓遠在苗栗、桃園等地的飼主感動不已，直呼：「謝謝你們保住我們訓練多年的成果！」（記者林嘉東翻攝）

新北市瑞芳警分局瑞芳派出所在張姓與賴姓男子的車上解救11隻賽鴿後，起出2人犯案用的繩索與攔鴿網。（記者林嘉東翻攝）

新北市瑞芳警分局瑞芳派出所在張姓與賴姓男子的車上解救11隻賽鴿後，起出2人犯案用的繩索與攔鴿網。（記者林嘉東翻攝）

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