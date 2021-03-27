22歲青年屏縣鹽埔車禍身亡 警與家屬急徵行車紀錄器

機車與砂石車發生車禍。（圖由警方提供）

2021/03/27 16:26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕一名22歲大學畢業不久的洪姓青年，本月（3月）24日（週三）早上7點53分騎機車，行經屏縣鹽埔鄉振興村防汛道路（光明路）時，與砂石車發生車禍當場身亡；警方與家屬急徵行車紀錄器，呼籲當時路過民眾若有畫面請儘速提供，以原還真相。

屏東縣里港警分局今天（27日）表示，3月24日事發當時，洪姓男子（22歲）騎乘機車，由鹽埔鄉鹽寮圳（南往北）方向直行，朱姓男子（60歲）駕駛營業貨運曳引車，由防汛道路（東往西）方向直行，行經鹽埔鄉振興村防汛道路路段（豐年幹101號）電桿前，雙方車輛發生交叉撞，洪男當場死亡，酒測值尚待法醫鑑定報告，另朱男酒測值為0.00MG/L。

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警方表示，該路段無號誌，肇事原因正由警方調查釐清當中並持續擴大調閱周遭監視器，全案依涉嫌刑法過失致死罪嫌，移送屏東地檢署偵辦；洪姓青年家屬事發後，也透過社群媒體，呼籲路過者如有行車紀錄器請提供調查，以還原真相。

里港分局也提醒，駕駛人行經路口應遵守交通安全規則並減速慢行，以確保行車安全，另外呼籲路過民眾如有事故當時行車紀錄器畫面可以提供，請儘速與里港分局勤務指揮中心聯繫，電話08-7752040。

機車與砂石車發生車禍。（圖由警方提供）

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