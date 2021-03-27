南投金龍山洗劫案偵破 落網2犯嫌都收押

2021/03/27 00:15

〔中央社〕夏姓男子到南投縣金龍山健行遭搶劫，再被綁到山區丟包，警方22日緝獲一名涂姓犯嫌，法院裁定收押。在逃的潘姓犯嫌今天也落網，全案偵破，檢察官複訊後，深夜聲押潘嫌獲准。

彰化縣一名夏姓男護理師19日獨自到南投縣魚池鄉金龍山健行，在一處涼亭休息時遭2名犯嫌搶走現金新台幣1400多元及提款卡，接著被戴上頭套及綑綁雙手押到仁愛鄉山區「丟包」，以利犯嫌盜領存款及拖延夏男報案，夏男摸黑徒步數小時後才順利報警求助。

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南投縣警察局刑事警察大隊、集集、埔里、仁愛警分局共組專案小組，並報請南投地方檢察署指揮偵辦，南投縣長林明溱22日上午要求儘速破案後，警方22日傍晚隨即在埔里鎮逮捕其中一名23歲涂姓犯嫌，由於涉犯強盜、妨害自由罪嫌重大，涂嫌落網後遭收押禁見。

警方持續緝捕另一名在逃35歲潘姓犯嫌，潘嫌得知涂嫌落網，一直變換躲藏處所，地點遍及新竹、苗栗、台中、嘉義阿里山，由於擔心警方找上門，每次只停留數小時，最後因身體不適，主動聯繫警方，今天凌晨在台中市大里區落網，集集分局宣布偵破金龍山強盜案。

警方調查，23歲涂嫌、35歲潘嫌為舅甥關係，兩人因缺錢花用，預先準備手套、膠帶等犯案物品，當天見夏男落單尾隨行搶；警方詢問後，傍晚將潘嫌移送南投地檢署，晚間由檢察官複訊後，向南投地方法院聲請羈押，法官今天深夜近11時裁准。

外界好奇潘嫌主動聯繫警方，是否符合自首減刑條件，對此，南投地檢署表示，中華民國刑法第62條規定「對於未發覺之罪自首而受裁判者，得減輕其刑」，但潘嫌早被檢警鎖定，案件也非「未發覺」，潘嫌自知難逃法網而聯繫警方，不符「自首」減刑要件。（編輯：張佑之）

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