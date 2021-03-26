洗刷「慶記之都」 高市警異動逾百名中階警官
〔記者黃佳琳／高雄報導〕近期高雄槍擊、暴力案件頻傳，引發外界抨擊聲浪不斷，甚至還被議員形容高雄是「慶記之都」，高市警局除了推出肅槍等專案掃蕩不法分子外，今更異動114名中階警官，繼續替高雄治安打拚。
高市警局表示，經局長黃明昭召集3位副局長、主任秘書、督察長、人事室主任及刑事警察大隊大隊長等相關業務主管召開人事評議會，就現有及遞遺主管職缺，經與會人員充分討論，依陞遷積分順序、各單位主官管保薦意見、職務歷練、工作績效表現、請調意願、專業能力及適才適所等檢討原則，總計檢討派補陞遷人員共計114人，名單如下：
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|編號
|新 任
|姓名
|原 任
|單 位
|職 稱
|單 位
|職 稱
|1
|三民第一分局偵查隊隊長
|徐文鴻
|楠梓分局偵查隊隊長
|2
|楠梓分局偵查隊隊長
|黃錦富
|刑事警察大隊偵四隊隊長
|3
|保安警察大隊勤務指揮中心主任
|吳玉樹
|保安警察大隊行政組組長
|4
|保安警察大隊行政組組長
|翁旭樞
|少年警察隊行政組組長
|5
|少年警察隊行政組組長
|吳政誼
|刑事警察大隊預防組組長
|6
|刑事警察大隊預防組組長
|林建全
|刑事警察大隊經濟組組長
|7
|刑事警察大隊經濟組組長
|李孟師
|刑事警察大隊專員
|8
|刑事警察大隊專員
|陳世元
|督察室警務正
|9
|督察室警務正
|何昆霖
|三民第一分局十全路派出所警務員兼所長
|10
|刑事警察大隊司法組組長
|張博鈞
|刑事警察局偵查正
|11
|交通警察大隊秘書室主任
|黃國峰
|前鎮分局交通組組長
|12
|前鎮分局交通組組長
|陸正廷
|交通警察大隊執法組組長
|13
|交通警察大隊執法組組長
|鄭德仁
|保安科警務正
|14
|保安科警務正
|劉進展
|林園分局中庄派出所警務員兼所長
|15
|苓雅分局督察組組長
|周春成
|三民第二分局督察組組長
|16
|三民第二分局督察組組長
|侯智評
|苓雅分局督察組組長
|17
|訓練科教育股股長
|周豐隆
|行政科警政股股長
|18
|行政科警政股股長
|李昭欽
|少年警察隊預防組組長
|19
|少年警察隊預防組組長
|陳永慶
|督察室督察員
|20
|督察室督察員
|陳文魁
|督察室警務正
|21
|督察室警務正
|林建均
|刑事警察大隊科偵隊警務員兼副隊長
|22
|六龜分局秘書室主任
|鄭文瑤
|六龜分局交通組組長
|23
|六龜分局交通組組長
|蔡志雄
|六龜分局秘書室主任
|24
|保防科觀保股股長
|朱明達
|保防科社調股股長
|25
|保防科社調股股長
|魏煥彪
|保安科警務正
|26
|保安科警務正
|蔡豐屹
|人事室警務正
|27
|人事室警務正
|李忠生
|苓雅分局警備隊隊長
|28
|保安科保安股股長
|王碧玉
|苓雅分局防治組組長
|29
|苓雅分局防治組組長
|李幸芳
|鹽埕分局督察組組長
|30
|鹽埕分局督察組組長
|李欣展
|督察室督察員
|31
|督察室督察員（支援局長室）
|黃昶斌
|秘書室警務正
|32
|秘書室警務正
|陳柏年
|交通警察大隊警務員
|33
|前鎮分局勤務指揮中心主任
|于智任
|前鎮分局保防組組長
|34
|前鎮分局保防組組長
|洪鵬順
|前鎮分局勤務指揮中心主任
|35
|法制室警務正
|李德賢
|秘書室警務正
|36
|秘書室警務正
|邱致中
|犯罪預防科警務正
|37
|犯罪預防科警務正
|蔡佳霖
|湖內分局路竹分駐所警務員兼所長
|38
|行政科警務正
|林景韓
|訓練科警務正
|39
|訓練科警務正
|陳智慧
|保防科警務正
|40
|保防科警務正
|蘇庭祿
|人事室警務正
|41
|人事室警務正
|林弘敏
|林園分局警務員
|42
|後勤科警務正
|黃明泰
|岡山分局前峰派出所警務員兼所長
|43
|刑事警察大隊科偵隊代理副隊長
|李曜君
|刑事警察大隊警務員
|44
|苓雅分局警備隊隊長
|張維真
|苓雅分局外事警務員
|45
|楠梓分局警備隊隊長
|陳璿棋
|楠梓分局警務員
|46
|三民第一分局警務員
|楊福安
|六龜分局警備隊隊長
|47
|六龜分局警備隊隊長
|許金發
|保安警察大隊特勤中隊中隊長
|48
|保安警察大隊特勤中隊代理中隊長
|何威徹
|三民第二分局督察員
|49
|少年警察隊刑事警務員
|張芳誠
|鳳山分局警備隊隊長
|50
|鳳山分局警備隊隊長
|林福雄
|鳳山分局五甲派出所警務員兼所長
|51
|鳳山分局五甲派出所警務員兼所長
|馬百駿
|鼓山分局內惟派出所警務員兼所長
|52
|鼓山分局內惟派出所警務員兼所長
|湯志成
|旗山分局杉林分駐所警務員兼所長
|53
|旗山分局杉林分駐所警務員兼所長
|涂明宗
|六龜分局桃源分駐所警務員兼所長
|54
|六龜分局桃源分駐所警務員兼所長
|林卓材
|民防管制中心警務員
|55
|三民第一分局十全路派出所警務員兼所長
|蕭余鱗
|三民第一分局三民派出所警務員兼所長
|56
|三民第一分局三民派出所警務員兼所長
|吳崑琳
|仁武分局仁武派出所警務員兼所長
|57
|仁武分局仁武派出所警務員兼所長
|麥漢章
|旗山分局甲仙分駐所警務員兼所長
|58
|旗山分局甲仙分駐所警務員兼所長
|郭誌遠
|楠梓分局警備隊隊長
|59
|林園分局中庄派出所警務員兼所長
|陳證閎
|林園分局大寮分駐所警務員兼所長
|60
|林園分局大寮分駐所警務員兼所長
|吳國志
|林園分局警務員
|61
|湖內分局路竹分駐所警務員兼所長
|陳育民
|三民第二分局陽明派出所警務員兼所長
|62
|三民第二分局陽明派出所警務員兼所長（第七序列）
|丁順清
|鳳山分局忠孝派出所警務員兼所長（第八序列）
|63
|鳳山分局忠孝派出所警務員兼所長
|陳宗靖
|鳳山分局過埤派出所警務員兼所長
|64
|鳳山分局過埤派出所警務員兼所長
|鄭士彬
|湖內分局田寮分駐所警務員兼所長
|65
|湖內分局田寮分駐所警務員兼所長
|葉清泉
|旗山分局內門分駐所警務員兼所長
|66
|旗山分局內門分駐所警務員兼所長
|張鎮宇
|六龜分局那瑪夏分駐所警務員兼所長
|67
|六龜分局那瑪夏分駐所警務員兼所長
|洪子棠
|刑事警察大隊警務員
|68
|岡山分局前峰派出所警務員兼所長
|丁木宏
|六龜分局茂林分駐所警務員兼所長
|69
|六龜分局茂林分駐所警務員兼所長
|周信宏
|刑事警察大隊警務員
|70
|岡山分局燕巢分駐所警務員兼所長
|余榮欽
|仁武分局警務員
|71
|湖內分局阿蓮分駐所警務員兼所長
|張孝忠
|小港分局漢民路派出所警務員兼所長
|72
|小港分局漢民路派出所警務員兼所長
|柯一郎
|湖內分局阿蓮分駐所警務員兼所長
|73
|楠梓分局警務員
|蘇進春
|婦幼警察隊刑事警務員
|74
|民防管制中心警務員
|陳文智
|新興分局警務員
|75
|民防管制中心警務員
|劉鐘象
|交通警察大隊警務員
|76
|刑事警察大隊警務員
|江芝迎
|少年警察隊刑事警務員
|77
|交通警察大隊警務員（第七序列）
|黃信雄
|桃園市政府警察局警務員（第七序列）
|78
|苓雅分局警務員（第七序列）
|鄭慶璋
|苓雅分局警務員（第八序列）
|79
|岡山分局警務員（第七序列）
|薛文潔
|岡山分局警務員（第八序列）
|80
|新興分局警務員（第七序列）
|李佳璋
|新興分局警務員（第八序列）
|81
|前鎮分局前鎮街派出所警務員兼所長（第七序列）
|楊鴻景
|前鎮分局前鎮街派出所警務員兼所長（第八序列）
|82
|旗山分局美濃分駐所警務員兼所長（第七序列）
|蕭宗元
|旗山分局美濃分駐所警務員兼所長（第八序列）
|83
|林園分局警務員（第七序列）
|方文村
|林園分局警務員（第八序列）
|84
|三民第二分局刑事警務員（第七序列）
|劉嘉鈞
|三民第二分局刑事警務員（第八序列）
|85
|新興分局刑事警務員（第七序列）
|雷銘芳
|新興分局刑事警務員（第八序列）
|86
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|林元棟
|鹽埕分局巡官
|87
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|吳政碩
|鼓山分局巡官
|88
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|歐嬑嬬
|湖內分局巡官
|89
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|鍾壽明
|新興分局巡官
|90
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|蔡詒鋒
|左營分局左營派出所巡官兼所長
|91
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|蘇政展
|新興分局巡官
|92
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|林光輝
|三民第一分局巡官
|93
|第八序列刑事警務員（服務單位另選填）
|黃培儒
|林園分局巡官
|94
|第八序列刑事警務員（服務單位另選填）
|董榮宗
|湖內分局巡官
|95
|第八序列刑事警務員（服務單位另選填）
|許有甫
|保安警察大隊分隊長
|96
|第八序列刑事警務員（服務單位另選填）
|朱家宏
|三民第二分局偵查員
|97
|第八序列刑事警務員（服務單位另選填）
|林映秀
|刑事警察大隊偵查員
|98
|苓雅分局外事警務員（第八序列）
|莊英正
|林園分局外事巡官
|99
|左營分局左營派出所巡官兼所長
|戴銓成
|左營分局四海派出所巡官兼所長
|100
|左營分局四海派出所巡官兼所長
|鍾政育
|六龜分局荖濃派出所巡官代理所長
|101
|六龜分局荖濃派出所巡官兼所長
|唐碩廷
|左營分局巡官
|102
|三民第一分局巡官
|毛瑞琤
|旗山分局巡官
|103
|保安警察大隊分隊長
|陳茂祥
|三民第二分局巡官
|104
|三民第二分局巡官
|蔡國喜
|三民第一分局巡官
|105
|三民第二分局偵查員
|魏宏哲
|林園分局巡官
|106
|鳳山分局巡官
|簡大程
|鼓山分局巡官
|107
|左營分局巡官
|林晉宇
|仁武分局巡官
|108
|交通警察大隊分隊長
|吳致緯
|林園分局偵查員
|109
|三民第一分局巡官
|陳勇旭
|交通警察大隊分隊長
|110
|苓雅分局偵查員
|陳以軒
|林園分局偵查員
|111
|旗山分局偵查員
|余家萱
|苓雅分局偵查員
|112
|刑事警察大隊偵查員
|陳芷涵
|仁武分局偵查員
|113
|湖內分局巡官
|黃川豪
|刑事警察大隊偵查員
|114
|左營分局巡官
|蔡欣妤
|小港分局巡官
|註：陞任第八序列行政警務員鹽埕分局巡官林元棟等7人及陞任第八序列刑事警務員林園分局巡官黃培儒等5人，另由本局辦理公開選填服務單位。