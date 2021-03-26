洗刷「慶記之都」 高市警異動逾百名中階警官

高市警異動逾百位中階警官，繼續替高雄打拚治安。（資料照）

2021/03/26 08:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕近期高雄槍擊、暴力案件頻傳，引發外界抨擊聲浪不斷，甚至還被議員形容高雄是「慶記之都」，高市警局除了推出肅槍等專案掃蕩不法分子外，今更異動114名中階警官，繼續替高雄治安打拚。

高市警局表示，經局長黃明昭召集3位副局長、主任秘書、督察長、人事室主任及刑事警察大隊大隊長等相關業務主管召開人事評議會，就現有及遞遺主管職缺，經與會人員充分討論，依陞遷積分順序、各單位主官管保薦意見、職務歷練、工作績效表現、請調意願、專業能力及適才適所等檢討原則，總計檢討派補陞遷人員共計114人，名單如下：

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編號 新 任 姓名 原 任 單 位 職 稱 單 位 職 稱 1 三民第一分局偵查隊隊長 徐文鴻 楠梓分局偵查隊隊長 2 楠梓分局偵查隊隊長 黃錦富 刑事警察大隊偵四隊隊長 3 保安警察大隊勤務指揮中心主任 吳玉樹 保安警察大隊行政組組長 4 保安警察大隊行政組組長 翁旭樞 少年警察隊行政組組長 5 少年警察隊行政組組長 吳政誼 刑事警察大隊預防組組長 6 刑事警察大隊預防組組長 林建全 刑事警察大隊經濟組組長 7 刑事警察大隊經濟組組長 李孟師 刑事警察大隊專員 8 刑事警察大隊專員 陳世元 督察室警務正 9 督察室警務正 何昆霖 三民第一分局十全路派出所警務員兼所長 10 刑事警察大隊司法組組長 張博鈞 刑事警察局偵查正 11 交通警察大隊秘書室主任 黃國峰 前鎮分局交通組組長 12 前鎮分局交通組組長 陸正廷 交通警察大隊執法組組長 13 交通警察大隊執法組組長 鄭德仁 保安科警務正 14 保安科警務正 劉進展 林園分局中庄派出所警務員兼所長 15 苓雅分局督察組組長 周春成 三民第二分局督察組組長 16 三民第二分局督察組組長 侯智評 苓雅分局督察組組長 17 訓練科教育股股長 周豐隆 行政科警政股股長 18 行政科警政股股長 李昭欽 少年警察隊預防組組長 19 少年警察隊預防組組長 陳永慶 督察室督察員 20 督察室督察員 陳文魁 督察室警務正 21 督察室警務正 林建均 刑事警察大隊科偵隊警務員兼副隊長 22 六龜分局秘書室主任 鄭文瑤 六龜分局交通組組長 23 六龜分局交通組組長 蔡志雄 六龜分局秘書室主任 24 保防科觀保股股長 朱明達 保防科社調股股長 25 保防科社調股股長 魏煥彪 保安科警務正 26 保安科警務正 蔡豐屹 人事室警務正 27 人事室警務正 李忠生 苓雅分局警備隊隊長 28 保安科保安股股長 王碧玉 苓雅分局防治組組長 29 苓雅分局防治組組長 李幸芳 鹽埕分局督察組組長 30 鹽埕分局督察組組長 李欣展 督察室督察員 31 督察室督察員（支援局長室） 黃昶斌 秘書室警務正 32 秘書室警務正 陳柏年 交通警察大隊警務員 33 前鎮分局勤務指揮中心主任 于智任 前鎮分局保防組組長 34 前鎮分局保防組組長 洪鵬順 前鎮分局勤務指揮中心主任 35 法制室警務正 李德賢 秘書室警務正 36 秘書室警務正 邱致中 犯罪預防科警務正 37 犯罪預防科警務正 蔡佳霖 湖內分局路竹分駐所警務員兼所長 38 行政科警務正 林景韓 訓練科警務正 39 訓練科警務正 陳智慧 保防科警務正 40 保防科警務正 蘇庭祿 人事室警務正 41 人事室警務正 林弘敏 林園分局警務員 42 後勤科警務正 黃明泰 岡山分局前峰派出所警務員兼所長 43 刑事警察大隊科偵隊代理副隊長 李曜君 刑事警察大隊警務員 44 苓雅分局警備隊隊長 張維真 苓雅分局外事警務員 45 楠梓分局警備隊隊長 陳璿棋 楠梓分局警務員 46 三民第一分局警務員 楊福安 六龜分局警備隊隊長 47 六龜分局警備隊隊長 許金發 保安警察大隊特勤中隊中隊長 48 保安警察大隊特勤中隊代理中隊長 何威徹 三民第二分局督察員 49 少年警察隊刑事警務員 張芳誠 鳳山分局警備隊隊長 50 鳳山分局警備隊隊長 林福雄 鳳山分局五甲派出所警務員兼所長 51 鳳山分局五甲派出所警務員兼所長 馬百駿 鼓山分局內惟派出所警務員兼所長 52 鼓山分局內惟派出所警務員兼所長 湯志成 旗山分局杉林分駐所警務員兼所長 53 旗山分局杉林分駐所警務員兼所長 涂明宗 六龜分局桃源分駐所警務員兼所長 54 六龜分局桃源分駐所警務員兼所長 林卓材 民防管制中心警務員 55 三民第一分局十全路派出所警務員兼所長 蕭余鱗 三民第一分局三民派出所警務員兼所長 56 三民第一分局三民派出所警務員兼所長 吳崑琳 仁武分局仁武派出所警務員兼所長 57 仁武分局仁武派出所警務員兼所長 麥漢章 旗山分局甲仙分駐所警務員兼所長 58 旗山分局甲仙分駐所警務員兼所長 郭誌遠 楠梓分局警備隊隊長 59 林園分局中庄派出所警務員兼所長 陳證閎 林園分局大寮分駐所警務員兼所長 60 林園分局大寮分駐所警務員兼所長 吳國志 林園分局警務員 61 湖內分局路竹分駐所警務員兼所長 陳育民 三民第二分局陽明派出所警務員兼所長 62 三民第二分局陽明派出所警務員兼所長（第七序列） 丁順清 鳳山分局忠孝派出所警務員兼所長（第八序列） 63 鳳山分局忠孝派出所警務員兼所長 陳宗靖 鳳山分局過埤派出所警務員兼所長 64 鳳山分局過埤派出所警務員兼所長 鄭士彬 湖內分局田寮分駐所警務員兼所長 65 湖內分局田寮分駐所警務員兼所長 葉清泉 旗山分局內門分駐所警務員兼所長 66 旗山分局內門分駐所警務員兼所長 張鎮宇 六龜分局那瑪夏分駐所警務員兼所長 67 六龜分局那瑪夏分駐所警務員兼所長 洪子棠 刑事警察大隊警務員 68 岡山分局前峰派出所警務員兼所長 丁木宏 六龜分局茂林分駐所警務員兼所長 69 六龜分局茂林分駐所警務員兼所長 周信宏 刑事警察大隊警務員 70 岡山分局燕巢分駐所警務員兼所長 余榮欽 仁武分局警務員 71 湖內分局阿蓮分駐所警務員兼所長 張孝忠 小港分局漢民路派出所警務員兼所長 72 小港分局漢民路派出所警務員兼所長 柯一郎 湖內分局阿蓮分駐所警務員兼所長 73 楠梓分局警務員 蘇進春 婦幼警察隊刑事警務員 74 民防管制中心警務員 陳文智 新興分局警務員 75 民防管制中心警務員 劉鐘象 交通警察大隊警務員 76 刑事警察大隊警務員 江芝迎 少年警察隊刑事警務員 77 交通警察大隊警務員（第七序列） 黃信雄 桃園市政府警察局警務員（第七序列） 78 苓雅分局警務員（第七序列） 鄭慶璋 苓雅分局警務員（第八序列） 79 岡山分局警務員（第七序列） 薛文潔 岡山分局警務員（第八序列） 80 新興分局警務員（第七序列） 李佳璋 新興分局警務員（第八序列） 81 前鎮分局前鎮街派出所警務員兼所長（第七序列） 楊鴻景 前鎮分局前鎮街派出所警務員兼所長（第八序列） 82 旗山分局美濃分駐所警務員兼所長（第七序列） 蕭宗元 旗山分局美濃分駐所警務員兼所長（第八序列） 83 林園分局警務員（第七序列） 方文村 林園分局警務員（第八序列） 84 三民第二分局刑事警務員（第七序列） 劉嘉鈞 三民第二分局刑事警務員（第八序列） 85 新興分局刑事警務員（第七序列） 雷銘芳 新興分局刑事警務員（第八序列） 86 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 林元棟 鹽埕分局巡官 87 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 吳政碩 鼓山分局巡官 88 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 歐嬑嬬 湖內分局巡官 89 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 鍾壽明 新興分局巡官 90 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 蔡詒鋒 左營分局左營派出所巡官兼所長 91 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 蘇政展 新興分局巡官 92 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 林光輝 三民第一分局巡官 93 第八序列刑事警務員（服務單位另選填） 黃培儒 林園分局巡官 94 第八序列刑事警務員（服務單位另選填） 董榮宗 湖內分局巡官 95 第八序列刑事警務員（服務單位另選填） 許有甫 保安警察大隊分隊長 96 第八序列刑事警務員（服務單位另選填） 朱家宏 三民第二分局偵查員 97 第八序列刑事警務員（服務單位另選填） 林映秀 刑事警察大隊偵查員 98 苓雅分局外事警務員（第八序列） 莊英正 林園分局外事巡官 99 左營分局左營派出所巡官兼所長 戴銓成 左營分局四海派出所巡官兼所長 100 左營分局四海派出所巡官兼所長 鍾政育 六龜分局荖濃派出所巡官代理所長 101 六龜分局荖濃派出所巡官兼所長 唐碩廷 左營分局巡官 102 三民第一分局巡官 毛瑞琤 旗山分局巡官 103 保安警察大隊分隊長 陳茂祥 三民第二分局巡官 104 三民第二分局巡官 蔡國喜 三民第一分局巡官 105 三民第二分局偵查員 魏宏哲 林園分局巡官 106 鳳山分局巡官 簡大程 鼓山分局巡官 107 左營分局巡官 林晉宇 仁武分局巡官 108 交通警察大隊分隊長 吳致緯 林園分局偵查員 109 三民第一分局巡官 陳勇旭 交通警察大隊分隊長 110 苓雅分局偵查員 陳以軒 林園分局偵查員 111 旗山分局偵查員 余家萱 苓雅分局偵查員 112 刑事警察大隊偵查員 陳芷涵 仁武分局偵查員 113 湖內分局巡官 黃川豪 刑事警察大隊偵查員 114 左營分局巡官 蔡欣妤 小港分局巡官 註：陞任第八序列行政警務員鹽埕分局巡官林元棟等7人及陞任第八序列刑事警務員林園分局巡官黃培儒等5人，另由本局辦理公開選填服務單位。

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