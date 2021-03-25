中警首破獲越南「碗搖」賭場 貼心服務吸引同鄉上門

大雅分局會同保大特警破門攻堅查緝越南「碗搖」職業賭場。（記者許國楨翻攝）

2021/03/25 15:38

〔記者許國楨／台中報導〕為斬斷黑道賴以維生的不法金流，全國同步執行為期約3週的「緝賭專案」，台中市警局計查獲各類賭博案件92件277人，大有成效，其中還首見一處包括經營者及賭客清一色都是越籍移工的職業賭場，特別的是，該賭場顧及「國情」不同，以紙牌製成的越南傳統賭博「碗搖」取代骰子，藉此吸引不少同鄉，但仍被警方攻堅破獲。

台中市刑大今天表示， 此次專案將「職業賭場」、「網路賭博」、「運動簽賭」、「六合彩簽賭」、「洗錢案件」、「地下匯兌」及「轉帳水房」案類列為重點取締項目，動員全市各單位警力強勢出擊，專案期間共計出動警力數885人，掃蕩各類處所112處，查獲各類賭博案件92件277人，包含職業賭場9件116人，網路賭博61件104人，六合彩簽賭6件9人，其他賭博16件48人，下注總規模達新臺幣22億餘元，另查獲「洗錢案件」6件35人，查緝成效斐然。

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其中大雅分局查獲一處由35歲李姓越籍移工所經營的職業賭場，查出李男平日在工廠工作，利用深夜或週休二日，找來另3名同鄉分工擔任把風及記帳，且賭客也清一色都是越籍男女移工，而該賭場以每2小時入場費1000元招募賭客，這1000元包括專車接送車資，並提供一解思鄉之情的越南傳統食物及飲料，貼心服務吸引不少同鄉上門賭一把。

至於李嫌顧及「國情」不同，還以紙牌製成的越南傳統賭博「碗搖」取代骰子猜單雙，以撲克牌為工具用盤子蓋住猜正反面及單雙數，提供賭客對賭，李嫌再從中抽成獲利，且為免遭查緝經常臨時變更場所，案經警方派員長時間埋伏蒐證掌握聲請搜索票，當晚會同保大特警破門攻堅查緝，現場查獲李嫌等4人，賭客25人，抽頭金13萬餘元、賭資84萬餘元，手機3支、無線電2支、帳冊1本、賭具4副等證物，正深入追查背後是否有黑道幫派涉入操控。

警方查扣抽頭金、賭資，手機、無線電、帳冊等證物。（記者許國楨翻攝）

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