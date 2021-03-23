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    好周到！偏僻鐵皮屋藏職業賭場 還有躺椅供休息

    鐵皮屋內藏職業賭場，警方一舉成擒。（記者魏瑾筠翻攝）

    鐵皮屋內藏職業賭場，警方一舉成擒。（記者魏瑾筠翻攝）

    2021/03/23 14:45

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市50歲陳姓男子，以8000元租金在蘆竹區赤塗路上承租1間鐵皮屋開起賭場，大玩俗稱「黑粒仔」的天九牌，警方昨天深夜突襲，一舉成擒，查獲把風、荷官、賭客等共35人，訊後，依賭博罪嫌將陳男等3人移送桃園地檢署偵辦。

    桃園市蘆竹警分局表示，日前接獲民眾檢舉指稱，有人在當地偏僻郊區開賭場，警方派員前往發現，該處鐵皮屋常有不明人士在深夜出入，但並非每天，經員警跟監埋伏，掌握證據向桃園地方法院取聲請搜索票，昨晚11點42分，見時間成熟，30名一舉攻入屋內。

    起初賭場內的人頑強抵抗，堅不開門，經警方合力破門進入賭場，場內眾人驚慌失措，但無處可逃。警方當場查獲賭具天九牌1副、骰子50顆、數鈔機1台、籌碼1625張（每張等值1仟元）、賭資39萬元，賭客年齡30至60歲不等，其中還有名不能安全駕駛的通緝犯。

    警方調查，陳男以經營網路直播名義租承租鐵皮屋，屋內還擺設多張躺椅提供賭客休息；陳男為逃避警方的查緝，經常更換賭場的地點，非常狡猾。

    直至昨天深夜，員警發現又有賭客出入，屋內甚至還不時傳出下注催促吆喝聲，警方見機不可失、衝入屋內，一舉破獲該賭場。

    賭場負責人提供躺椅供賭客休息。（記者魏瑾筠翻攝）

    賭場負責人提供躺椅供賭客休息。（記者魏瑾筠翻攝）

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