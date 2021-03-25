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    首頁　>　社會

    男子自願戴綠帽接送女友賣淫 檢方認定「真愛無誤」不起訴

    李男幫忙載女友去摩鐵賣淫，被當成馬伕而吃上妨害風化罪官司。（情境照）

    李男幫忙載女友去摩鐵賣淫，被當成馬伕而吃上妨害風化罪官司。（情境照）

    2021/03/25 15:30

    〔記者錢利忠／台北報導〕失業缺錢的林姓女子為了生活所需，與李姓同居男友商量後，決定下海兼差應召，不料卻被守株待兔的警方逮到，幫忙接送的李男也被認定是馬伕而被依妨害風化罪法辦；台北地檢署調查，李男與林女是情侶關係，難證明載送女友的李男有從女友的性交易過程中牟利，今將李男不起訴。

    曾任檢察官的律師翁偉倫解釋，根據刑法妨害風化罪章相關規定，意圖引誘、容留或媒介性交易，並藉此「營利」者，可處5年以下徒刑，得併科10萬元以下罰金，因此有無從中「營利」，將是成罪與否的構成要件，馬伕若從中抽取酬勞，則會成罪；另外，賣淫者僅觸犯社會秩序維護法，不構成刑法，因此馬伕也沒有所謂幫助犯等問題。

    檢方調查，林女今年初接到應召站介紹，同意以1次1萬元的代價，外約至摩鐵進行性交易，當天李男剛好有空，便幫忙接送林女；林女抵達摩鐵後，遇到由警方喬裝的嫖客，慘遭對方藉故打槍，她聯絡李男前來接她，2人因而被埋伏的警方逮獲法辦。

    涉嫌賣淫的林女後來被依違反社會秩序維護法裁罰，至於幫忙接送的李男，則被認定涉嫌媒介性交易營利，吃上妨害風化罪官司。

    李男庭訊時指知道女友賣淫，但他否認當馬伕，辯稱當天應召站沒派馬伕接送他女友，他受女友所託才幫忙接送，沒有藉此營利。

    檢方為釐清李男所述是否為真，除了勘查2人的住居處位置，還清查2人之間的對話紀錄，最終確認2人之間真的是同居的情侶關係，考量難證明李男藉媒介性交易營利，因此將他不起訴。

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