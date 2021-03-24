疑放水汽車檢驗 高雄3代檢廠遭同步搜索

高雄鳳陽代檢廠今正常營業，不少車輛前來檢驗。（記者陳文嬋攝）

2021/03/24 10:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕法務部廉政署南部地區調查組今搜索高雄區監理所轄管台東關山代檢廠、高雄鳳陽代檢廠及屏東鳳陽代檢廠內埔分公司等3間代檢廠，疑涉檢驗不實，將調查是否有放水情事。

3廠黃姓老闆表示，監理所108年抽查台東關山代檢廠，發現有行政瑕疵，已接受停業1個月處分，損失約50萬元，高雄鳳陽代檢廠、屏東鳳陽代檢廠內埔分公司以小車為主，何況監理所有查核機制，代檢廠不可能放水，也不可能收賄，他強調清者自清，會配合廉檢調查。

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據了解，該案為高雄區監理所於108年進行全年度抽查，發現關山代檢所針對特殊車種混凝土泵浦車外觀，與抽查報告不符，違反公路總局委託檢驗實施辦法，高雄區監理所自檢並將業者移送法辦。

此外，台東關山代檢廠、高雄鳳陽代檢廠及屏東鳳陽代檢廠內埔分公司為關係企業，檢廉單位已掌握部分事證，今一併前往搜索。

高雄區監理所表示，該案為監理所主動發掘、移送，事前即與檢廉單位緊密聯繫與合作，將秉持「勿枉勿縱」及「絕不護短」的原則，全力配合司法偵查機關偵辦，倘有不法絕對嚴懲不貸。

高雄區監理所指出，公務員執行職務廉潔自持為基本要求，高雄區監理所將持續加強廉政法紀教育，以強化機關同仁廉潔意識。（12:02更新）

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