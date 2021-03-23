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    首頁　>　社會

    士院今年首場國民法官模擬法庭 蔡英文首度參加

    士院院長蘇素娥（左一）陪同總統蔡英文（左二）聽庭；左三為法務部長蔡清祥、左四是士林地檢署檢察長朱家崎。（司法院提供）

    士院院長蘇素娥（左一）陪同總統蔡英文（左二）聽庭；左三為法務部長蔡清祥、左四是士林地檢署檢察長朱家崎。（司法院提供）

    2021/03/23 15:16

    首次上稿：14:02
    更新時間：15:16

    〔記者溫于德／台北報導〕士林地院今日舉辦2021年年度首場國民法官模擬法庭，同時是總統蔡英文首度參與國民法官模擬法庭「開審陳述」程序；入庭前，蔡面對媒體關心就民調上升的看法為何？旁聽本件可判死刑的辯論案件是否與廢死有觀？蔡均未回答，隨即在司法院長許宗力、士院院長蘇素娥陪同下，進入法庭。

    今天模擬法庭討論案件是，施男2016年要求受暴的妻子返家同住遭拒，憤而以行刑方式槍殺身亡，出庭還嗆法院不敢判他死刑，並怒斥妻子的妹妹有機會一定也把她打死；據悉，施男後來在看守所內抄寫經文贖罪。

    蔡英文約莫下午2時前聽庭完畢，離開時再度面對媒體詢問是否認為應對施男判死？蔡望向媒體鏡頭一眼，但未作出回應便離開。

    至於比蔡英文早一步到場的許宗力表示，國民法官是司法院重大政策，士院對於模擬法庭非常有經驗，因此邀請總統蔡英文出席；針對媒體詢問是否知道本件審理內容？許說，本件是擬真法庭，使用起訴狀一本，由檢察官當場遞出已進行完畢，所以蔡並不清楚案件內容。

    另今天到場的也包括司法院副院長蔡烱燉、祕書長林輝煌、高等法院院長李彥文、刑事廳廳長彭幸鳴、法務部部長蔡清祥、律師聯合會理事長陳彥希等人。

    總統蔡英文今日在司法院長許宗力等人陪同下，前往士林法院刑事第一法庭，旁聽110年度第1場國民法官模擬法庭之演練。（記者叢昌瑾攝）

    總統蔡英文今日在司法院長許宗力等人陪同下，前往士林法院刑事第一法庭，旁聽110年度第1場國民法官模擬法庭之演練。（記者叢昌瑾攝）

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