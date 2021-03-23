新北分署4/6拍賣會 罕見法拍「家族式豪華陰宅」

行政執行署新北分署定於今年4月6日下午3時舉辦「123聯合拍賣會」，將推出法拍市場極其罕見的「家族式豪華陰宅」。（新北分署提供）

2021/03/23 17:58

首次上稿 12:06

更新時間 17:58

〔記者王定傳／新北報導〕法務部行政執行署新北分署定於今年4月6日下午3時舉辦「123聯合拍賣會」，將推出法拍市場極其罕見的「家族式豪華陰宅」；新北分署表示，想要「歷代祖先同堂」、「澤蔭百世子孫」或「投資生財」的民眾，可利用清明節掃墓時順便閱覽標的物，再於拍賣時下手搶標，錯過恐機會難再。

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新北分署指出，這次拍賣的「家族式豪華陰宅」坐落在新北市林口區「頂福陵園」內的「愛區」墓園，編號「愛左區貳排伍號」，占地約20坪，領有「頂福陵園」於2001年核發的頂字第410號「墓地永久使用權狀」。

據了解，這個墓園是一名林姓男子所有，他在任職台北縣社會局官員期間，向知名墓園業者佯稱可打點擺平農業局官員刁難，涉嫌長期索賄逾千萬，2006年間，高院更三審判林9年9月徒刑，公懲會亦判決林男撤職並停止任用1年。

新北分署指出，據林姓義務人陳稱，墓地上的「家族式墓園」是由其耗資數百萬元，使用進口義大利厚重大理石精心修建而成，堅固美觀實用，建坪約16.17坪，可容納120個以上的骨灰罈、曾安奉先人，現空置中，為未辦理保存登記的建物。

新北分署指出，墓園倚山坡而建，前方視野遼闊，墓前一對石獅坐鎮，周遭柏樹翠綠，相當尊榮氣派；建物連同持分土地，第1次拍賣底價合計1800萬元，拍定後點交，為法拍市場罕見的「豪華陰宅」。

同日，新北分署第2次拍賣太子汽車公司所有坐落新北市三重區重新路5段613巷內閒置中的連棟建物6戶（含持分基地），位於家樂福三重店對面，地段極佳，頗具增值空間，每戶基地持分均約8.7坪，建物均約26.62坪，因陽台打通，6戶合併拍賣，底價合計4488萬元，拍定後均點交。

新北分署指出，本次拍賣還有位於中和、永和、三重、土城及三峽等區的土地20餘筆，另拍賣2005年份賓士車1台，板信、陽信、華泰等銀行及南山人壽保險股份有限公司與年代網際事業股份有限公司等多支股票。

行政執行署新北分署定於今年4月6日下午3時舉辦「123聯合拍賣會」，將推出法拍市場極其罕見的「家族式豪華陰宅」。（新北分署提供）

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