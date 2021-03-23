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    媽媽打翻沸水 男嬰燙傷「沒送醫」拖7天枉送命

    江姓女子不慎打翻電熱水壺燙傷3個月大兒子，又沒帶孩子去醫院治療，害小男嬰死亡。示意圖。（記者黃佳琳攝）

    江姓女子不慎打翻電熱水壺燙傷3個月大兒子，又沒帶孩子去醫院治療，害小男嬰死亡。示意圖。（記者黃佳琳攝）

    2021/03/23 10:51

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕20歲的江姓女子照顧剛出生滿3個月的男嬰時，不慎踢翻電熱水壺，壺內100˚C的滾燙沸水直接灑在男嬰頭臉部，江和同居的楊姓男友竟沒有把小嬰兒帶去看醫生，只在藥局買燙傷藥膏塗抹，直到7天後小男嬰失去意識才緊急送醫，但仍宣告不治，江、楊兩人被檢方依過失致死罪起訴。

    檢方指出，2020年4月9日，江姓女子（另涉毒品案由檢方偵查中）和同居的楊姓男子（28歲）生下男寶寶，平日白天江女留在家中照顧小男嬰和1歲半的女兒，楊男則在下班後接手和江女一起照顧小孩。

    去年7月12日上午10點多，江女在小港區住處不慎用腳勾到電熱水壺的電線，電水壺倒翻，壺內100˚C的滾燙沸水直接灑在男嬰的頭臉部，小男嬰痛得哇哇大哭，江女不知所措，打電話給楊男，楊男竟沒有要江女趕緊把小孩抱去醫院，而是叫江女等他下班回家再說。

    當晚6點多，楊男下班回家後，他看到小男嬰的臉部紅腫、起水泡，竟然選擇去買燙傷藥膏塗抹，沒有把孩子帶去看醫生，小男嬰燙傷拖了7天沒治療，7月18日晚間6點多失去意識，經緊急送醫後，仍宣告不治。

    醫院通報社福及警察到場處理時，經檢方會同法醫解剖後，認定死因為顱顏燙傷、餵食不良及肺部發炎且未送醫治療導致呼吸衰竭死亡；但江、楊否認虐嬰，還說自己每天都餵小男嬰7、8次奶，且男嬰燙傷後他們有幫孩子塗藥膏，不曉得會這麼嚴重，但檢方發現，男嬰胃裡面沒有殘留物，可以認定是疏於照料，害孩子枉死。

    此外，社工到家裡訪查時，還意外發現江女的1歲半的小女兒，不但發展遲緩，身上還有被人咬過的新舊傷，經齒模比對後，確認是江女咬傷女兒，偵結後另依傷害罪起訴。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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