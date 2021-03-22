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    女法官被爆體罰少年「自行掌嘴」 苗栗地院將調查

    苗栗地院少年與家事法庭外觀。（記者張勳騰攝）

    苗栗地院少年與家事法庭外觀。（記者張勳騰攝）

    2021/03/22 11:31

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗地方法院法官周靜妮被週刊爆料，2019年審理少年事件過程，對於涉案少年當事人要求當庭自行掌嘴，造成少年身心重創。苗栗地方法院發言人庭長宋國鎮今天指出，院方已成立法官自律委員會員，24日將開會詳細調查，並請周靜妮到場答辯，再做後續處理。

    據瞭解，50歲的周靜妮、國立政治大學法律系畢、司法官訓練所41期結業，原擔任檢察官，後來轉任法官，現擔任苗栗地院少年與家事法庭法官。

    周靜妮被爆出審理少年案件時，庭訊中命令當事人自打耳光，少年當事人被嚇到照做，身心受創。

    地院未接獲投訴 家長反寫信感謝周靜妮

    據了解，全案發生於2019年，主要是少年當事人對父母家暴，開庭過程，少年被要求當場自行掌嘴認錯，院方事後未接獲家長投訴，反倒是家長寫信感謝周靜妮，指「小孩變乖了」。

    對此，苗栗地院發言人宋國鎮指報導有些出入，事實並非如此。宋國鎮表示，苗栗地方法院將於24日召開法官自律委員會詳細調查，並請周靜妮到場答辯，再做後續處理；而此案發生後，院方也全面介入輔導少年，狀況掌握中。

    據了解，有苗栗縣政府社工因質疑，周靜妮開庭時間拖延，透過電子郵件寫信投訴院方，但事後卻傳出，苗栗縣政府接到關切電話，投訴的社工身分也被查出，因而承受很大的壓力，恐難繼續在原單位任職。

    苗栗縣政府社會處副處長張國棟指出，確有社工同仁向法院抱怨法官開庭時間拖延，但詳細內容，還要進一步查證、釐清，不過，社會處一直很支持員工，絕對沒有「員工承受很大壓力，無法再任職」情事。對此，宋國鎮則表示，已派員向社工表達關懷之意。

    苗栗地方法院發言人、庭長宋國鎮指出，全案院方已成立法官自律委員會詳細調查。（記者張勳騰攝）

    苗栗地方法院發言人、庭長宋國鎮指出，全案院方已成立法官自律委員會詳細調查。（記者張勳騰攝）

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