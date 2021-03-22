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    首頁　>　社會

    遠航女副機師棄13萬月薪違約離職 確定判賠191萬

    遠航指控女副機師陳緒芬，任職不到3年就離職，違反契約規定，向陳緒芬求償202萬元；高等法院更一審判陳緒芬與2位連帶保證人應連帶賠償191萬多元。最高法院今駁回上訴，全案確定。（資料照）

    遠航指控女副機師陳緒芬，任職不到3年就離職，違反契約規定，向陳緒芬求償202萬元；高等法院更一審判陳緒芬與2位連帶保證人應連帶賠償191萬多元。最高法院今駁回上訴，全案確定。（資料照）

    2021/03/22 11:04

    〔記者張文川／台北報導〕遠東航空已因負責人張綱維涉掏空而停飛，但長年的訴訟仍持續，今天傳出難得的捷報，遠航指控女副機師陳緒芬，任職不到3年就離職，違反服務至少須10年的契約規定，向陳緒芬求償202萬元；高等法院更一審判陳緒芬與2位連帶保證人應連帶賠償191萬多元。最高法院今駁回上訴，全案確定。

    遠航主張，陳緒芬於2010年9月1日和遠航簽訂飛行機師養成訓練契約，約定陳緒芬參加遠航提供的飛行機師訓後，自正式任用為飛行機師起應服務至少10年，若違反應賠償損失。

    陳緒芬2011年11月1日受聘為副機師，月薪近13萬元，她卻於2014年10月1日提前離職，遠航主張依契約規定，陳緒芬和保證人應賠償三階段養成訓練費共248萬元及生活津貼56萬元，依照陳緒芬尚未服務月數比例計算，並扣除未領薪資，要求陳緒芬等人應賠償202萬多元。

    陳緒芬答辯，契約雖有約定最低服務年限，但她自2011年5月10日取得民航檢定證以來，遠航並未要求她另行簽定最低服務年限的契約，故最低服務年限契約尚未成立，因此不必賠償。

    經纏訟，高院更一審去年判決認為，依契約約定，陳緒芬自2011年10月1日正式任用為副機師起，最低服務年限為10年，認定遠航就三階段養成訓練支出費用為161萬多元，加上遠航支出的相關營運成本及保險支出，判陳緒芬等3人應連帶賠償191萬多元。

    最高法院認為更一審判決無誤，駁回上訴確定。

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