獨家》四海幫第八任幫主卸任 「純偉」確認接任掌權

圖為新北市警方瓦解四海幫的堂口，查扣大批刀械、放款帳冊等證物。（資料照）

2021/03/22 08:30

〔社會新聞中心／台北報導〕國內重量級黑幫四海幫，13日決議第八任幫主楊德昀因諸多因素心生退意，由58歲綽號「純偉」的副幫主，接任第九任幫主，近期在台北市舉辦餐會，正式向各地黑道大佬和角頭公布。台北市警察局現全面蒐證戒備中。

根據警方蒐證，「純偉」出身自屏東六塊厝的空軍眷村，曾跟隨過許多幫內大佬。他也憑藉著他個性練達，江湖闖盪十年下來，與全省黑道角頭泰半都有交情，政治人物也有交集，因此也被戲稱為「全省通」。

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「純偉」亦是國內經營「真人對賭、線上發牌」的首要分子之一。警方調查，他在民國96年間，和台中地區角頭大哥合作，共同經營線上賭博行當，並標榜「真人線上賭博」，電腦螢幕上並會標示出當日電視新聞畫面，以證實是「活生生」的真實即時現場，由他負責北部地區招攏賭客。但最後仍是被警方剿滅。

此外，「純偉」近10多年來已逐漸將重心轉往中國發展，並經幫內介紹認識北京的政治人物「孫總」。據傳對方有能力解決「一些涉台事務」，比如，若有台灣人在中國犯事，對方可輕易將人「撈出」。同時，「純偉」也在一些勢力的協助下，在中國進行農業生產等方面相關的投資業務。

根據警方側面了解，四海幫八任幫主楊德昀，接任逾7年來，因為行事作風保守和老派思唯，與外界也甚少有橫向聯繫，讓幫內中青一代略有微詞，再加上已64歲的他近年因健康等因素，因此萌生辭退幫主職位的決定。

據警方表示，四海幫上週經內部中常委評議後，決定由仍活躍在各舞台的「純偉」接任，並考慮在4月中下旬間，以舉辦餐會模式，正式向全省各幫派角頭告知。

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