拒領性工作者媽媽的遺體 法醫師一句話讓女兒釋懷了...

屏東地檢署法醫師黃瓊慧一句話，讓死者女兒釋懷。（記者吳政峰攝）

2021/01/21 00:16

〔記者吳政峰／台北報導〕屏東地檢署法醫師黃瓊慧20日參加「建構尊重而有溫度的司法相驗制度」記者會，回憶起初入行時，曾相驗過一具性工作者的遺體，死者女兒原本不諒解媽媽的工作，拒領遺體，她很難過，跟死者女兒說「媽媽也是為了養你們才不得已做這個工作」，終讓對方卸下心防釋懷，同意把遺體領回去辦理後事。，

黃瓊慧表示，該名性工作者年僅40幾歲，病痛纏身又跟家人相處不睦，投海輕生，女兒接獲通知來到殯儀館，卻不願入內認屍，若女兒拒絕認屍，遺體就會變成無名屍，她覺得很感傷，便跟對方說：「媽媽也是為了養你們才不得已做這個工作」，並強調若不是經濟壓力，沒有任何一個女人願意被人糟蹋。

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女兒聽了，同意進入殮房，一看到母親的遺體，眼淚立刻奪眶而出，黃瓊慧回憶「忘不了她的激動」。隔天，女兒主動致電給黃瓊慧，表達願意領回遺體辦理後事，黃百感交集，跟她說：「我代替妳媽媽謝謝妳！」

而黃瓊慧不只是做好她的法醫師工作，她還多了一顆憐憫的心，只要相驗到貧苦人家的案件，沒有錢辦理後事，她會主動聯繫政府單位、社福團體、葬儀社，看看誰能伸出援手協助，而她也發現，其實台灣有愛心的人非常多，不論金額多少，最後都能順利協助家屬完成後事，讓亡者一路好走。

桃園地檢署法醫師孫孝賢則說，法醫師做久了，可能會把相驗遺體的事情當成例行性工作，但對於家屬來說，他們需要更多有溫暖的協助。

孫孝賢表示，在家屬指認大體時，他會先告知相驗時須剪除死者衣物，以便仔細檢驗大體

，並詢問剪除後的衣物是否留存。若是，裝袋交還家屬；若否，告知家屬會請葬儀人員協助處理。而在剪除衣物前，會請家屬迴避才進行相驗工作，以免他們更加傷心。此外，還會告知家屬相驗屍體證明書的使用注意事項，並提供死亡登記後續辦理事項一次告知單，讓他們知道接下來要跟哪個機關連繫。

法醫研究所指出，近五年地檢署每名公職法醫師每年相驗約350具遺體，勘驗屍身時，法醫會注意保護遺體隱私及隔離民眾，必要時可使用遮簾，尊重死者隱私權。相驗完畢，死因明確者，法醫會使用資訊設備輸入各項詳實正確資料製作相驗屍體證明書，並於確認無誤後即時列印相驗屍體證明書，以達為民服務。

法醫所強調，今年起已實施異地核發證明書措施，也就是家屬如果住在屏東，不便上來台北領取「相驗屍體證明書」，可透過跨區列印補發的方式，請北檢製作電子檔，由屏檢線上列印核發，免去舟車勞頓的辛勞。

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桃園地檢署法醫師孫孝賢說，法醫師做久了，可能會把相驗遺體的事情當成例行性工作，但對於家屬來說，他們需要更多有溫暖的協助。（記者吳政峰攝）

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