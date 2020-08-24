弒母剁頭改判無罪 法醫研究所：二審劃錯重點

梁姓男子37刀弒母剁頭丟中庭，一審判無期，高院二審以「吸毒無辨識能力」改判無罪。法醫研究所回應指出，二審有畫錯重點、拖法醫所背書之嫌。（資料照，記者簡榮豐攝）

2020-08-24 19:25:41

〔記者張文川／台北報導〕桃園梁姓男子吸毒後殺害母親37刀，並剁下頭顱從12樓丟下社區中庭，高等法院上週四撤銷一審無期徒刑，改判無罪，高院今發稿指出，法務部法醫研究所於回復一審函詢時曾表示，本案梁男較屬「甲基安非他命中毒精神喪失、瘋狂殺人之結果」，和一審時的精神鑑定結論不同，二審才會委請台大鑑定團隊鑑定時請求說明；對此，法醫研究所隨即回應，二審有畫錯重點、拖法醫所背書之嫌。

高院今指出，一審桃園法院針對法醫鑑定報告，函詢法醫研究所，法醫所去年6月回函表示：「本案之行凶型態較屬服用大量甲基安非他命，致甲基安非他命中毒精神喪失、瘋狂殺人之結果，若兇嫌在精神喪失狀態下，較無可能更換兇器或清潔兇器上之凶跡之行為模式」。

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高院指出，二審認為法醫所這段回文，與一審委由桃園療養院的鑑定結果有歧異，因此二審才會在委託台大醫院鑑定時，請台大說明梁男殺人當下有無精神障礙或心智缺陷，以致辨識能力欠缺或顯著下降。

對於高院的說法，法醫所回應表示，法醫所只負責「死因」及「毒化」鑑定，並未受法院委託、或被詢問對梁男進行「精神鑑定」，法醫師回答桃院一審的內容，只是在函復關於梁母傷勢和凶器等問題，說明造成梁母傷勢和死亡的原因，重點在於兩者間關聯性的問題。

法醫所指出，桃院並未曲解或斷章取義而以為法醫所是在做「精神鑑定」，法醫所不解以高院法官的專業素養，怎麼會認為這是法醫所做的精神鑑定？法醫所認為高院有畫錯重點之嫌，法醫所的重點不在於「安非他命中毒精神喪失、瘋狂殺人」這一句，而是在下一句：「若兇嫌在精神喪失狀態下，較無可能更換兇器或清潔兇器上之凶跡之行為模式」。

法醫所解釋，梁男犯案時使用的凶器包括菜刀、開山刀、西瓜刀等4把刀刃，法醫所回答桃園地院的意思是，若梁男犯案當時精神喪失，比較不可能換了4把刀，行凶後還清洗凶刀。

法醫所也強調，高院審理期間若對法醫所回復一審的函文文字有疑義，也應再問問法醫所意見，或是傳喚法醫至法院做證，但二審卻捨此不為，有畫錯重點、拖法醫所背書之嫌。

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