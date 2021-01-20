醉漢大鬧台北車站 下車咆哮還作勢毆打站務員

黃姓醉漢大鬧北車。（記者王冠仁翻攝）

2021/01/20 17:00

〔記者王冠仁／台北報導〕一輛普悠瑪列車今天下午抵達台北車站後，喝醉酒的黃姓乘客下車時，忽然無故作勢毆打一名女站務員；女站務員嚇得在月台上呼救，鐵路警察獲報後趕往現場，隨即將黃壓制並帶回駐地進行保護管束。

警方說，該輛列車今天下午3時50分左右停靠台北車站後，一名喝得爛醉如泥、年約45歲的黃姓男子，下車時不知何故不斷大聲咆哮，一名女站務員上前勸阻，他卻作勢打人。

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目前黃已被警方帶回保護管束，警方將待他清醒後進一步釐清事發細節。

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