台漁船救22人卻被批「超載」？漁業署再致意大讚：船長專業判斷

閩發漁號返台。（記者陳彥廷攝）

2021/01/20 00:18

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣東港籍「閩發漁」漁船13日僅利用保麗龍浮球，成功救起巴拿馬籍永豐號（YONG FENG）貨輪的22名船員，本該蔚為佳話，但因漁業署傳話時過於強調危險性，引發「閩」船船長不快的風波，漁業署連兩天派遣官員前來致意並說明，並對「閩」船參與救援，發揮互助救濟精神，表達高度讚許及肯定。

「閩」船救起22名外國船員後，因第一時間因風浪過大，無法順利接駁予海巡艦，而計畫直接航返台灣。監控中心鑑於當時「閩」船距離台灣尚有318浬（約572公里），航程遙遠，漁業署監控中心人員與「閩」船聯繫過程中，用語太過強調乘員已超過個人型救生筏數量（15筏）的危險性，引發陳姓船長不快。

請繼續往下閱讀...

漁業署為讓船長釋懷，這兩天除漁業署副署長林國平到場致意外，漁業監控中心的吳姓主任昨天亦隨同南下親向「閩」船船長說明致意，他指出，船長所認為溝通過程中監控同仁用語口誤之處能夠理解，且未來會要求同仁改進，也尊重船長救援過程中早已有適當的考量及專業判斷。

陳姓船長透過電話表示，整件事就是單純的接受漁業署指派海上救人，但對於才剛跟3公尺浪、8級風搏鬥救人的他或是任何同業，實在無法接受好像在說他超載或是繼續行駛會出什麼問題的說法，對漁業署說明也認為是口誤所引發的誤會下，此事件應告一段落，他將繼續完成留在船上檢疫的期程。

漁業署強調，「閩」船因為協助救援而衍生必要的防疫工作（漁船船員入住防疫旅館、船員核酸檢測、漁船清潔消毒）所需經費，副署長林國平亦再次表達漁業署將全額補助，並盡快將該項費用撥付船方。

台灣鮪延繩釣協會則指出，對於「閩」船如後續漁工、檢疫、作業及未來出海的權益等等，都將持續關心，強調驚濤骸浪中的救難，說是全世界最可貴的義行並不為過，希望漁業署應加以表揚，不僅加勉陳船長，也提振漁友士氣。

閩發漁號於菲律賓外海救起22名外國船員。（記者陳彥廷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法