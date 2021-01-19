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    1/19今彩539頭獎開出1注 800萬獎落府城

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2021/01/19 22:20

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月12日）開獎的第110000016期今彩539，頭獎開出1注，由台南市佳里區中山路182號1樓的「佳旺彩券行」開出；第110000016期雙贏彩、110000006期大樂透，頭獎均摃龜。

    第110000006期大樂透中獎號碼為「15、29、31、33、41、47，特別號：37」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，每注可得238萬7931元；參獎共45注中獎，每注可得5萬7147元；肆獎共107注中獎，每注可得1萬5450元；伍獎共2051注中獎，每注可得2000元；陸獎共2724注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬8641注中獎，每注可得400元；普獎共3萬8346注中獎，每注可得400元。

    第110000006期49樂合彩中獎號碼為「15、29、31、33、41、47」，四合7注中獎，可得20萬元；三合共217注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3688注中獎，每注可得1250元。

    第110000016期雙贏彩中獎號碼為「02、06、08、11、14、17、18、19、20、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共116注中獎，每注可得500元；肆獎共1592注中獎，每注可得100元。

    第110000016期今彩539中獎號碼為「05、09、16、21、35」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共166注中獎，每注可得2萬元；參獎共6241注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1832注中獎，每注可得50元。

    第110000016期39樂合彩中獎號碼為「05、09、16、21、35」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共144注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6741注中獎，每注可得1125元。

    第110000016期3星彩中獎號碼為「796」，正彩共26注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000016期4星彩中獎號碼為「2660」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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