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    首頁　>　社會

    魏應充假釋出監 雙手合十、不發一語匆匆上車離開

    魏應充步出監所時僅雙手合十、不發一語。（記者鄭淑婷攝）

    魏應充步出監所時僅雙手合十、不發一語。（記者鄭淑婷攝）

    2021/01/19 17:40

    ［記者鄭淑婷／桃園報導］頂新集團前董事長魏應充涉越南混油等案件，台中高分院合併定刑4年8月，魏應充於去年1月8日入監，扣除他因油品標示不實案已服刑1年8個月、已羈押天數、外役監及累進處遇減刑，他的執行刑期已過半，獲准假釋並交付保護管束，今天下午5點從八德外役監出監，他步出監所時雙手合十，不發一語、匆匆上車離開，依規定他須先向台北地檢署報到後再返家。

    據轉述，魏應充過去1年在監所的生活，跟平日一樣寫書法或讀佛經，最近因味全龍即將要打一軍，有準備一些春聯要送給老龍迷，像是「龍」、「龍魂不滅」等字樣。

    頂新和德基金會發言人歐陽劭瑋表示，魏應充身兼頂新和德基金會、味全龍隊的創辦人，出獄後他除了持續爭取自己的清白，越南混油案律師已提出17項可證明無罪的證據，同時也會從事社會公益工作，並且持續為味全龍加油。

    台中高分檢主任檢察官吳萃芳表示，魏應充先因油品標示不實案被判2年，再加上後來的越南粗劣油混入油品案，被合併定刑4年8月，因前案已先執行1年8月、假釋中，加上本案他羈押50天、外役監及累進處遇可縮減刑期252天，扣除後他可提早假釋出獄。

    魏應充步出監所時僅雙手合十、不發一語。（記者鄭淑婷攝）

    魏應充步出監所時僅雙手合十、不發一語。（記者鄭淑婷攝）

    魏應充書寫「龍魂不滅」等春聯，準備送給老龍迷。（翻攝自「來自永靖的老園丁-魏應充」粉絲頁）

    魏應充書寫「龍魂不滅」等春聯，準備送給老龍迷。（翻攝自「來自永靖的老園丁-魏應充」粉絲頁）

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