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    1/18 今彩539頭獎開出1注 800萬獎落台北市

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2021/01/18 22:39

    〔即時新聞／綜合報導〕今（18）日晚間開獎的第110000015期今彩539頭獎開出1注，由台北市信義區虎林街143號的「愛豐彩券行」開出。第110000005期威力彩、第110000015期雙贏彩頭獎均摃龜。

    第110000005期威力彩中獎號碼為「第一區：02、03、17、18、20、31，第二區：08」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共7注中獎，每注可得15萬元；肆獎共47注中獎，每注可得2萬元；伍獎共217注中獎，每注可得4000元；陸獎共1510注中獎，每注可得800元；柒獎共3065注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬6564注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬176注中獎，每注可得100元；普獎共3萬7419注中獎，每注可得100元。

    第110000005期38樂合彩中獎號碼為「02、03、17、18、20、31」。五合1注中獎，每注可得115萬元；四合共6注中獎，每注可得6萬7500元；三合共76注中獎，每注可得5750元；二合共1322注中獎，每注可得750元。

    第110000015期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、04、05、06、15、18、19、20、21、22」。頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共131注中獎，每注可得500元；肆獎共1556注中獎，每注可得100元。

    第110000015期今彩539中獎號碼為「01、03、16、17、39」。頭獎共1注中獎，可得800萬元；貳獎共188注中獎，每注可得2萬元；參獎共6810注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8983注中獎，每注可得50元。

    第110000015期39樂合彩中獎號碼為「01、03、16、17、39」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共186注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8677注中獎，每注可得50元。

    第110000015期3星彩中獎號碼為「028」，正彩共24注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000015期4星彩中獎號碼為「0576」，正彩共9注中獎，可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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