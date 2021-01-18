20名法官與富商不當交往 司法院啟動4大革新甩負評

司法院今（18）日召開記者會，公布多位所屬法官受業者長期招待宴飲餽贈案的行政調查結果，由秘書長林輝煌（中）、政風處長沈明倫（左）及發言人張永宏（右）主持並回答相關提問。（記者叢昌瑾攝）

2021/01/18 13:58

〔記者陳慰慈／台北報導〕司法院調查佳和實業董事長翁茂鍾與法官不當交往，接受翁宴飲招待及餽贈衣物、營養品，今公布調查結果，認定20名法官有違失行為，行為損及司法形象及造成社會觀感不佳，強調對有違失行為的司法人員，不因職務高低而有差別待遇，徹底清查，以維護司法公平正義形象。

司法院也即刻啟動相關積極作為與策進方案，除召開「人事審議委員會」，由人審會決議是否將前最高行政法院院長林奇福、前最高法院法官顏南全、吳雄銘、前台南地院法官蘇義洲、前高等法院台南分院法官曾平杉、陳義仲、前高等法院法官林金村等7人等移送監察院審查；另還將決議是否撤銷最高行政法院院長林奇福、前最高法院法官吳雄銘、最高法院優遇法官謝家鶴、前高等法院法官尤豐彥、林金村、司法院優遇大法官蔡清遊等6人的司法獎章，並追繳獎勵金。

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三、修正法官法，對於已離退的受懲戒人，增加「剝奪及減少退休給與」的懲戒處分種類、延長懲戒處分行使行間，貪污被判刑確定應繳回停職時薪資等，並於去年7月施行；另於職務法庭加入參審員制度，第一審加入參審員2人，與職業法官3人共同組成合議庭審理，以廣納多元觀點，提升判決公信力。

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