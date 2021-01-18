中市KTV鬧事遇所長攀談 「裝熟哥」這招沒用通通被帶回

守望警力先趕到，十多名聚集滋事酒客仍持續拉扯。（記者許國楨翻攝）

2021/01/18 12:41

〔記者許國楨／台中報導〕兩掛年輕人清晨在中市南屯區一家KTV發生口角衍生肢體衝突，警方啟動快打部隊趕往時，一名酒客認出帶隊的所長先是「裝熟」意圖攀關係，被打槍後竟開始與同夥叫囂嗆聲，警方最後辣椒水伺候壓制帶回5人，釐清案情後將朝刑法第150條聚眾鬥毆罪方向究辦。

台中市第四分局南屯派出所今天清晨近6時許獲報，轄內一家KTV有10多名酒客聚集滋事，正在附近守望的警力先趕到制止無效，先使用辣椒水伺候初步控制場面，再緊急以無線電通報啟動快打部隊馳援時，現場還有5名年紀都在20多歲左右的年輕人，但他們顯然都已有醉意，不但腳步站不穩還語無倫次。

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警方見狀開始查驗身分，此時其中一名鄧姓酒客認出帶隊的南屯所所長江松泳，先是上前攀談「我認識你啦！」意圖裝熟，接著被打搶後竟惱羞成怒，「我們是被打的，幹麼帶我們回派出所？」還有人連聲道歉直說「沒事了」準備搭車落跑，結果被警方通通留在現場，並將鄧男等5名酒客一併帶回所內。

所長江松泳表示，多年前在豐原分局翁子所擔任所長時，曾辦過鄧男涉及一起刑事案件，所以對他有印象，但絕對秉公處理，據查雙方應不認識，是否依法送辦，將依調查情況認定；至於鄧男一方的游姓酒客表示遭隔壁包廂酒客毆打要提告，警方表示，涉嫌打人一方在警網趕到前已先離去，將擴大調閱監視器畫面，釐清確切涉案人身分及人數，朝刑法第149條、150條聚眾鬥毆罪方向及傷害罪嫌嚴查究辦。

警方以辣椒水伺候。（記者許國楨翻攝）

鄧男認出帶隊所長上前「裝熟」。（記者許國楨翻攝）

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