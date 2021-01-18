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    關西高中今早一把火 陸龜、球蟒、綠鬣蜥…都被火化

    被祝融奪走生命的陸龜。（記者黃美珠攝）

    被祝融奪走生命的陸龜。（記者黃美珠攝）

    2021/01/18 12:27

    ［記者黃美珠／關西報導］國立關西高中今天清晨6點多校內教學用的生態園區原因不明的一把火，除讓多年經營的教學現場付之一炬，裡面除培育的昆蟲幼蟲被「火化」，飼養的陸龜、水龜、球蟒、綠鬣蜥、蜙獅蜥等動物也同樣被火神給「帶走」，消息傳出後讓很多人大呼「遺憾」。實際損失，校方表示還待清查確認。

    今天早上，新竹縣政府消防局火調人員會同新埔分局警方入場鑑識、採證，經比對事發時的校內監視器畫面，初步排除人為縱火的可能。而從現場碳化程度和火流方向等綜合研判，這起火災應該是「由內而外」引發，懷疑很可能是替前述動物加溫、保暖的設備使用不慎或是年久所致，確定原因還待釐清。

    校方表示，這個生態園區是分年、分期建置的，主要是供該校自然學程上課之用。裡面除了飼養前述小動物，另外也建置有簡易的溫室，為飼育蝴蝶、獨角仙而培養毛蟲、雞母蟲等，如今等於付之一炬。

    警、消發現，陸龜、水龜等，跟球蟒一樣各至少有3隻慘死現場，其中1隻烏龜的龜甲還被燒到暴裂。另外1隻球蟒只剩下局部黃色的外皮可供辨識。最慘的是綠鬣蜥、鬆獅蜥不知去向，懷疑已經直接被「火化」了。因此這場火災儘管沒有人員受害，但仍讓很多人覺得痛心。

    黃色的球蟒直接被「火化」掉。（記者黃美珠攝）

    黃色的球蟒直接被「火化」掉。（記者黃美珠攝）

    消防火調人員今早進入現場做起火原因的分析和調查、蒐證。（記者黃美珠攝）

    消防火調人員今早進入現場做起火原因的分析和調查、蒐證。（記者黃美珠攝）

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