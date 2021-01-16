莫名其妙！男子跟女友吵架 竟詛咒警察「小孩被強姦分屍」

高等法院改判龔男拘役30日。（資料照）

2021/01/16 17:38

〔記者吳政峰／台北報導〕龔姓男子去年5月間在台北市一間KTV飲酒，酒後失態，與友人發生衝突，見員警獲報到場排解，竟把氣出在警察身上，詛咒警察的小孩被強姦分屍，還嗆「警察喔，喜歡吃銅吃鐵都貪污」、「警察雜種小孩」、「警察都是垃圾」等不堪字眼，當場被依害公務罪移送，判拘50日。龔男在庭上一改囂張態度，不斷道歉希望輕判，高等法院認為他有悔意，改判拘30日，得易科罰金3萬元。

龔男去年5月間跟朋友到KTV唱歌，因飲酒後情緒激動，與陳姓女友和友人發生糾紛，台北市南港警分局玉成派出所3名警員獲報到場，試圖排解糾紛，未料在查驗身分證件時，龔男因酒力正興竟拒絕配，還拉扯員警。

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警方擔心他失控，決定執行保護性管束，欲帶回派出所時，龔男突然暴怒，對警詛咒「不要做錯事都不怕子女被撞死、不是被強姦就是被分屍」，還連嗆「你會死得很難看、生的兒子沒屁眼、兒子是智障、警察都是垃圾」、「警察雜種小孩」、「這個警察賊警察、不是東西，把我打成這樣」、「你俗辣、垃圾一大堆、Ｘ你娘咧」、「啊警察要做垃圾就做垃圾啊」、「警察喔喜歡吃銅吃鐵都貪污」、「警察垃圾一大堆、不像樣的人才做警察、俗辣才會去做警察、X你娘咧、一堆不像樣的警察、Ｘ你娘」、「警察都那麼囂張、靠北阿，你這個大垃圾、你這個垃圾、X你娘雜種、雜種」。

3名員警認為龔男言語已達到妨害公務程度，當場立案法辦，新北地院判龔男拘役50日。至於公然侮辱部分，3名員警雖然先提告，而後心軟，撤回告訴。

龔男被判拘後，態度一百八十度大轉變，不只之前的氣焰囂張態度滅了，還在庭上表達羞愧之意，不斷對3名員警賠不是，希望獲得原諒，請法官從輕量刑。

3名員警認龔男有悔過之意，同意減刑，高院因此認定他已獲得原諒，且有悔過之意，評議後撤銷原判決，改判拘役30日，全案確定。

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