前科累犯借機車卻四處行竊 險害友人遭警逮捕

蔡姓前科累犯借友機車卻四處行竊。（記者劉慶侯翻攝）

2021/01/16 12:07

〔記者劉慶侯／台北報導〕前科累累的蔡姓通緝犯，向友人借得機車後，卻伺機偷盜闖空門，險些讓林姓友人揹上黑鍋。警方埋伏守侯要回家的蔡嫌，當場將他逮捕，調查發現他另涉一起工地竊案，且有兩條通緝在身，全案現由警方深入偵辦中。

北市警大同分局寧夏路派出所，13日接獲110報案稱民權西路巷弄內的一處民宅遭人闖入，住戶清點財物後發現汽車晶片鑰匙、住家大門鑰匙各1把及停車位柵欄遙控器1副遺失，損失價值共計新台幣10350元。

請繼續往下閱讀...

警方調閱街頭監視器，發現竊嫌作案時騎乘機車，隨即根據車號至機車戶籍地址的吉林路埋伏，當場尋獲林姓車主，驚嚇到的林男見事態嚴重，才向警方坦承，機車已借給他的50歲蔡姓友人一段時間，並放在指定地點，對方可以隨時使用。

警方隨後在車輛停放地點周邊守候，過程中發現一名特徵與蔡男極為相似的人擦肩而過，隨即上前攔查並帶返派出所查證身分，確認為蔡男無誤後，另發現他身上還揹有毒品、竊盜兩條通緝。

警方擴大偵辦蔡男有無另涉其他刑案，發現蔡男涉及一個半月前在承德路二段某工地竊案，並是承德路二段與民權西路一帶之慣竊，警方先依規定移送北檢偵辦，另深入過調查中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法