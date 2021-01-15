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    1/15 大樂透、今彩539、雙贏彩 頭獎均摃龜

    今晚（1月15日）開獎的第110000005期大樂透、第110000013期今彩539、第110000013期雙贏彩，頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

    今晚（1月15日）開獎的第110000005期大樂透、第110000013期今彩539、第110000013期雙贏彩，頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

    2021/01/15 22:25

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月15日）開獎的第110000005期大樂透、第110000013期今彩539、第110000013期雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第110000005期大樂透中獎號碼為「03、04、08、11、42、44，特別號：21」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得67萬7194元；參獎共37注中獎，每注可得5萬9131元；肆獎共114注中獎，每注可得1萬2337元；伍獎共2281注中獎，每注可得2000元；陸獎共3114注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬603注中獎，每注可得400元；普獎共4萬2001注中獎，每注可得400元。

    第110000005期49樂合彩中獎號碼為「03、04、08、11、42、44」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共92注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3568注中獎，每注可得1250元。

    第110000013期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、06、07、09、10、13、15、17、18、23」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共123注中獎，每注可得500元；肆獎共1589注中獎，每注可得100元。

    第110000013期今彩539中獎號碼為「06、08、16、19、23」，頭獎摃龜；貳獎共199注中獎，每注可得2萬元；參獎共7263注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6589注中獎，每注可得50元。

    第110000013期39樂合彩中獎號碼為「06、08、16、19、23」，四合摃龜；三合共170注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7637注中獎，每注可得1125元。

    第110000013期3星彩中獎號碼為「442」，正彩共10注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000013期4星彩中獎號碼為「9183」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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