宜蘭冬山抄獲製毒工廠 起出大批「喵喵」成品半成品

檢調人員搬運毒品忙得不可開交。（記者江志雄攝）

2021/01/15 21:37

〔記者江志雄／宜蘭報導〕調查局會同宜蘭警方今晚在宜蘭縣武荖坑風景區入口附近出租民宅破獲製毒工廠，起出俗稱「喵喵」的「甲基甲基卡西酮」新興第3級毒品成品及半成品6公斤、液態原料389.5公斤。

這處製毒工廠藏身在武荖坑出入口的冬山鄉冬山路一段透天厝，是處緊鄰省道台9線的3層樓出租店面，原為菸酒商店，後來長期閒置，店門口還張貼「出租」，根據調查，4名嫌犯本月7日租下後，保留「出租」字樣，藉此避人耳目，製成的毒品可能想趕在春節前販售牟利。

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嫌犯租下這棟透天厝後，一樓擺放幾張辦公桌椅，2、3樓作為製毒處所，為避免走漏風聲，預計1個月後移往他處，嫌犯利用夜間進出，嫌犯進駐一週以來，左鄰右舍對此渾然不知，直到檢警今晚大舉搜索才知淪為製毒工廠。

警方查獲年約40歲的3名嫌犯，漏夜偵訊中，起獲的成品半成品與液態原料數量眾多，出動2輛小貨車載運。

國內在2010首度發現的「甲基甲基卡西酮」（Mephedrone），屬於中樞神經興奮劑，曾造成17歲少女使用後暴斃案例，同年列入第3級毒品加以列管。

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宜蘭縣冬山鄉今晚查獲「喵喵」成品、半成品與液態原料。（記者江志雄攝）

民宅一樓張貼「出租」避人耳目。（記者江志雄攝）

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