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    移民官偷查情敵個資 女同事急加對方IG「你被人查了」

    溫女看到郭男照片，隨即查詢他的社群網站Instagram帳號，並按下追蹤加好友，告知李員已調出他的個資。（路透）

    溫女看到郭男照片，隨即查詢他的社群網站Instagram帳號，並按下追蹤加好友，告知李員已調出他的個資。（路透）

    2021/01/15 19:19

    〔記者吳政峰／台北報導〕移民署一名李姓科員，前年偷查郭姓情敵的個資，並傳給溫姓女同事看，溫女循著個資找到郭男的IG，按下追蹤成為好友，並私訊告知他「李查你資料！」郭男這才驚覺資料外洩，提起洩密罪告訴。高等法院認李員犯行明確，判刑6月、得易科罰金18萬元、緩刑4年。

    李員苦追一名面貌姣好的女子，得知相貌帥氣的郭男也在追她，前年透過桃園機場的通關查驗櫃檯電腦，進入入出國查驗系統，查詢郭男的戶役政等詳細個資，想要知己知彼。查完後，李員用手機翻攝螢幕，傳給溫女看。

    溫女看到郭男照片，隨即查詢他的社群網站Instagram帳號，並按下追蹤加好友，告知李員已調出他的個資。

    郭男得知後爆氣，向移民署投訴。移民署約談李員，李員自知法網恢恢，無法逃過制裁，決定向廉政署自首，郭男隨後向台南地檢署提告。

    李員表示，和郭男同時追一女，好奇他住在台南何處，才會一時失慮，偷查其個資並傳給溫女觀看。

    高院指出，李男雖然先自首，但是因為經過約談才決定這麼做，難認內心有悔悟，且自首當天傍晚，被害的郭男也到南檢提告，並未減輕司法資源，無法減刑。

    高院批評，李員身為公務員，卻濫用職權查個資，並傳給他人，法治觀念不足，評議後判刑6月，可易科罰金，考量犯後表達悔意，給予緩刑4年。

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