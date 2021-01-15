「裝大尾」PO玩具槍 吸毒男被逮心虛：書局買的

陳姓男子4年前在臉書上PO出拉扳機的照片，但他忘了臉書帳密，成為被警搜索的鐵證。（記者王捷翻攝）

2021/01/15 17:04

［記者王捷／台南報導］陳姓男子疑為自抬身價，稱犯下玉井縱火案的曾文彥為大哥，吸毒被抓後，還在警所自拍裝大尾，4年前他PO出一張拉手槍板機的照片，但因沒有人氣未被警方發現，今年陳男辦了新臉書帳號，為向仇家嗆聲，他分享舊帳號4年前的照片，結果被檢舉，警方登門時，他心虛說，那把槍是在書局買的玩具BB槍，警方還在其住處搜出毒品吸食器與安毒殘渣，警詢後將他送辦。

20多歲的陳男2016年因涉吸毒被通緝，被逮捕扣在派出所時，還打卡自拍上傳，暗示自己幹了大事，不久他又在臉書PO一張拉槍枝扳機的照片，引起朋友關注，但沒有被警方注意。

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去年8月，陳男因為手機壞了，但忘記舊帳號的密碼，只好辦新帳號，去年跨年前，他為了向仇家嗆聲，分享舊帳號PO出的拿槍照，還聲稱「要挺仇家的通通包起來」，警方獲得線報後展開追查，陳男擔心被警方盯上，馬上刪除新帳號的PO文，不過他因為忘記舊帳號的密碼，無法刪掉舊的PO文。

昨日警方到陳男家搜索，詢問照片上的那把槍，他心虛說，那是之前在書局買來的玩具槍，他只是做為示威之用，早就不曉得丟到那裡去了；雖然警方沒有搜到槍，但是卻收到了毒品殘渣，警詢後將他依毒品罪嫌移送法辦。

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陳男吸毒被抓，在警所自拍聲稱幹大事「裝大尾」。（記者王捷翻攝）

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