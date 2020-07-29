12歲黑人男孩持玩具槍遭警方逮捕 誤會解開後母親怒了

英國一名男孩被路人向警局舉報持有槍枝，經警方搜查，僅發現了玩具手槍，證明烏龍一場，但男孩母親氣炸認為她們完全被侵犯了。手槍示意圖。（路透社）

2020-07-29 23:46:40

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名12歲非裔男孩凱（Kai Agyepong）被路人向警局舉報持有槍枝，經警方搜查，僅發現了玩具手槍，認定民眾看到的槍械是玩具，並釋放了凱，但在這起烏龍事件中，凱的母親愛莉絲（Alice Agyepong）表示警察行動過於魯莽及激進，認為她們完全被侵犯了。

根據英國媒體《BBC》報導，愛莉絲一家居住於英國的梅德本街（Medburn Street），在當地時間17日時，凱在沙發上玩著玩具槍，拿槍的畫面引起了路人懷疑，便向警方報案「一名黑人男子在沙發上拿著槍枝」。

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愛莉絲表示，當天大約晚上12點，她聽見外頭有騷動，並有警犬的咆哮聲，隨後警方便突襲了她們家，並將凱逮捕，另外還有大約十名武裝員警拿槍指著她和她的女兒，要求她們舉起手來，讓她感到相當害怕。

經過警方搜查後，只找出了玩具手槍，證明是烏龍一場。但愛莉絲認為凱僅是在自己家中玩玩具手槍，卻要被當成罪犯對待，她表示擔心這件事會影響凱的未來，認為「當他十幾歲的時候，他會如何看待警察」，更批評「如果我們生活在一個兒童擁有玩具槍都可能會被警察槍殺的世界上，那麼這是不合法的，這裡是倫敦，而不是美國」。

事後，司令官戈登（Kyle Gordon）表示自己看完了員警身上配戴的攝影鏡頭錄下的畫面後，對員警的行為感到相當滿意，認為公共安全是警方的要則，他們必須先將民眾報案的內容視為事實，直到能確定是否真的有槍械存在，並補充「任何人都有權報警，並期許其他人看到類似槍械的武器時也這樣做」。

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