立委收賄案》李恆隆：與廖國棟見面3次都沒談錢「大家心照不宣」

台北地院審理立委集體收賄案，今繼續審理立委廖國棟收賄的部分，傳喚行賄者、太平洋流通公司前負責人李恆隆作證。（資料照）

2021/01/15 13:56

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理立委集體收賄案，今繼續審理立委廖國棟收賄的部分，傳喚行賄者、太平洋流通公司前負責人李恆隆作證。李恆隆證稱將太流修法公關事宜統包給白手套、是知管理顧問公司總經理郭克銘處理，預算共700萬元，未細問執行過程、給立委和助理的明確金額，在郭安排下，他和廖國棟見面過3次，他沒當面談對價，「但大家心照不宣，見面是為了取信雙方」。廖國棟案的相關證人至此皆已檢、辯交叉詰問完畢，下午繼續開庭調查是否繼續羈押廖國棟。

合議庭今提訊在押的廖國棟，傳喚共同被告郭克銘、廖國棟國會辦公室主任丁復華到庭。檢方指控李恆隆透過郭克銘，行賄廖國棟790萬元、丁復華180萬元，運用開公聽會、質詢等方式，針對太流案施壓經濟部官員。

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李恆隆作證指出，當年郭克銘主動來找他，稱有2位立委可協助他推動太流相關的公司法修法，報價700萬元公關費預算，李恆隆因專注此案多時，親自參加過多場座談會、公聽會，也與經濟部交手多年，他知道區區2個立委、700萬元怎麼可能完成，「打死我也不相信」，但他仍希望郭克銘與立委能幫他盯場，避免經濟官員「走私」對太流不利的法案。

李恆隆說，談成之後，郭克銘、丁復華曾安排他與廖國棟見面3次，分別在晶華酒店、喜來登飯店、以及台北市某公司辦公室，但兩人沒有在現場當面談錢的事，只有向廖說太流案請多幫忙，「以我的身分地位，且個性含蓄客氣，羞於當面啟齒談錢的事情」，見面只是建立雙方的互信基礎，「大家心照不宣、心知肚明」，金額的事由郭克銘統包執行，他沒有過問執行細節；但李恆隆也強調，「我自己覺得心照不宣，不知道在場的別人有沒有心照不宣」。

李恆隆說，依據他自己的經驗，不會無緣無故給別人這麼多錢，「有人要求，才會付錢」，他不清楚郭克銘怎麼跟廖國棟、丁復華談的，他只負責出錢給郭克銘去處理。

李恆隆作證結束後，廖國棟涉賄案的證人已全部詰問完畢，合議庭下午續開庭調查續押廖國棟理由與必要性是否還存在。下週起開始密集審理立委蘇震清的案情、傳喚其相關證人，預計2月初審理。

台北地院審理立委集體收賄案，今繼續審理立委廖國棟收賄的部分。（資料照）

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