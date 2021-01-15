為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    立委收賄案》李恆隆：與廖國棟見面3次都沒談錢「大家心照不宣」

    台北地院審理立委集體收賄案，今繼續審理立委廖國棟收賄的部分，傳喚行賄者、太平洋流通公司前負責人李恆隆作證。（資料照）

    台北地院審理立委集體收賄案，今繼續審理立委廖國棟收賄的部分，傳喚行賄者、太平洋流通公司前負責人李恆隆作證。（資料照）

    2021/01/15 13:56

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理立委集體收賄案，今繼續審理立委廖國棟收賄的部分，傳喚行賄者、太平洋流通公司前負責人李恆隆作證。李恆隆證稱將太流修法公關事宜統包給白手套、是知管理顧問公司總經理郭克銘處理，預算共700萬元，未細問執行過程、給立委和助理的明確金額，在郭安排下，他和廖國棟見面過3次，他沒當面談對價，「但大家心照不宣，見面是為了取信雙方」。廖國棟案的相關證人至此皆已檢、辯交叉詰問完畢，下午繼續開庭調查是否繼續羈押廖國棟。

    合議庭今提訊在押的廖國棟，傳喚共同被告郭克銘、廖國棟國會辦公室主任丁復華到庭。檢方指控李恆隆透過郭克銘，行賄廖國棟790萬元、丁復華180萬元，運用開公聽會、質詢等方式，針對太流案施壓經濟部官員。

    李恆隆作證指出，當年郭克銘主動來找他，稱有2位立委可協助他推動太流相關的公司法修法，報價700萬元公關費預算，李恆隆因專注此案多時，親自參加過多場座談會、公聽會，也與經濟部交手多年，他知道區區2個立委、700萬元怎麼可能完成，「打死我也不相信」，但他仍希望郭克銘與立委能幫他盯場，避免經濟官員「走私」對太流不利的法案。

    李恆隆說，談成之後，郭克銘、丁復華曾安排他與廖國棟見面3次，分別在晶華酒店、喜來登飯店、以及台北市某公司辦公室，但兩人沒有在現場當面談錢的事，只有向廖說太流案請多幫忙，「以我的身分地位，且個性含蓄客氣，羞於當面啟齒談錢的事情」，見面只是建立雙方的互信基礎，「大家心照不宣、心知肚明」，金額的事由郭克銘統包執行，他沒有過問執行細節；但李恆隆也強調，「我自己覺得心照不宣，不知道在場的別人有沒有心照不宣」。

    李恆隆說，依據他自己的經驗，不會無緣無故給別人這麼多錢，「有人要求，才會付錢」，他不清楚郭克銘怎麼跟廖國棟、丁復華談的，他只負責出錢給郭克銘去處理。

    李恆隆作證結束後，廖國棟涉賄案的證人已全部詰問完畢，合議庭下午續開庭調查續押廖國棟理由與必要性是否還存在。下週起開始密集審理立委蘇震清的案情、傳喚其相關證人，預計2月初審理。

    台北地院審理立委集體收賄案，今繼續審理立委廖國棟收賄的部分。（資料照）

    台北地院審理立委集體收賄案，今繼續審理立委廖國棟收賄的部分。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    立委收賄案》李恆隆請求判罰金之刑 檢：除非還原真相
    2021/01/11 19:08

    立委收賄案》李恆隆請求判罰金之刑 檢：除非還原真相
    蘇震清趕進度拚回家過年 放棄勘驗李恆隆偵訊錄音檔
    2020/12/25 18:16

    蘇震清趕進度拚回家過年 放棄勘驗李恆隆偵訊錄音檔

    北客鍾愛景觀宅 鶯歌這案自住客首選
    立委收賄案》司法院函請續押涉案立委 立院朝野協商排18日處理
    2020/12/14 10:54

    立委收賄案》司法院函請續押涉案立委 立院朝野協商排18日處理
    社會今日熱門
    陳檡文接任警大校長 徐國勇：盼持續將實務導入教育
    2021/01/15 11:25

    陳檡文接任警大校長 徐國勇：盼持續將實務導入教育

    國民黨花蓮縣議員陳英妹貪污判7年 檢方啟動防逃機制
    2021/01/14 13:54

    國民黨花蓮縣議員陳英妹貪污判7年 檢方啟動防逃機制

    屏縣議員王景山誹謗蘇嘉全 道歉並代付律師費換撤告
    2021/01/14 14:15

    屏縣議員王景山誹謗蘇嘉全 道歉並代付律師費換撤告

    畫面曝光！疑打滑失控 重機台3線自撞護欄起火騎士噴飛
    2021/01/14 14:20

    畫面曝光！疑打滑失控 重機台3線自撞護欄起火騎士噴飛

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播