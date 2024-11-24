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    彰化路跑9歲童遭輾斃 肇事駕駛稱：時速不到20公里

    楊男駕駛黑色休旅色闖入賽道，不慎輾斃陳姓男童。（民眾提供）

    楊男駕駛黑色休旅色闖入賽道，不慎輾斃陳姓男童。（民眾提供）

    2024/11/24 18:09

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮今（24日）舉行「伯立歐公益路跑」活動，一名9歲男童陪父親參賽，未料突遭一輛黑色休旅車撞擊，頭部遭輾，當場無生命跡象，主辦單位表示，該路段禁止通行，不知休旅車怎麼闖入。肇事駕駛說，當時人很多，時速開不到20公里，不知怎麼會撞到男童。

    據了解，9歲男童並未報名參賽，卻自願陪父親參賽陪跑，早上7點50分，父子倆跟著眾人跑在二林鎮儒林路時，楊男（50歲）駕駛的休旅車突然靠近賽道，結果不慎撞到男童，男童頭部遭右輪輾過，當場沒有生命跡象，現場血跡斑斑。

    「車速只開十幾公里！」楊男表示，因為要去二林，發現儒林路並沒管制禁止進入，所以跟著前車開進去，當時人很多，車速只有十幾公里，但是完全沒看見男童跑進視線，是突然聽到壓到東西的聲音，趕緊煞車下車查看才知道壓到人。楊男也說，事發後有先到醫院關心，再到警局做筆錄。

    對此伯立歐公益路跑主辦單位發言人楊麗花表示，發生這起意外感到相當難過跟遺憾，後續會盡全力協助家屬處理相關事宜，楊麗花也指出，參賽選手經過的賽道都有安排交管人員，並全面管制車輛進出，相關路口也都設有預、並且封路，對於該輛休旅車為何會闖入賽道輾斃男童，原因還不清楚，須等警方調查釐清。

    當地民眾表示，事發道路是當地知名的美人樹賞花大道，路寬約9米的雙線道，若參賽者起跑後，道路都會被跑者佔據，並不宜有車輛進入，可是道路旁有很多產業道路，還是有民眾無視活動硬闖，造成無法挽回的遺憾。

    警方指出，主辦單位在賽事大路口都有進行交管，但因儒林路是當地重要道路，且賽事跑道很長，楊姓駕駛有可能是從未管制的產業道路轉進儒林路而肇事，警方將請主辦單位說明以釐清肇事責任。

    楊姓駕駛表示，當時人很多，時速開不到20公里，不知怎麼會撞到男童。（民眾提供）

    楊姓駕駛表示，當時人很多，時速開不到20公里，不知怎麼會撞到男童。（民眾提供）

    儒林路是當地知名的美人樹賞花大道，路寬約9米寬，若參賽者起跑後，道路一半都會被跑者佔據。（圖擷取googlemap）

    儒林路是當地知名的美人樹賞花大道，路寬約9米寬，若參賽者起跑後，道路一半都會被跑者佔據。（圖擷取googlemap）

    儒林路路寬約9米，若參賽者起跑後，道路雙向都會被跑者佔據，並不宜有車輛進入。（民眾提供）

    儒林路路寬約9米，若參賽者起跑後，道路雙向都會被跑者佔據，並不宜有車輛進入。（民眾提供）

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