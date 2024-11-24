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    彰化9歲童跑馬拉松被輾斃！校方遺憾：活潑有禮貌 剛獲足球冠軍

    彰化9歲童陪跑二林馬拉松遭撞被輾斃。（民眾提供）

    彰化9歲童陪跑二林馬拉松遭撞被輾斃。（民眾提供）

    2024/11/24 17:59

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣二林鎮今（24日）舉行「伯立歐公益路跑」活動，發生9歲陳姓男童遭黑色休旅車闖入賽道遭撞不治事件。男童是鹿港國小4年級的學生，個性活潑開朗，日前才剛拿下縣長盃足球賽4年級男子乙組冠軍，每天看到師長都會親切問好，如今除出憾事，師生都難以接受。

    鹿港國小表示，陳姓男童在家中排行老大，因為負責打掃校門口，每天在打掃時看到師長，都會開心地說「校長好」、「老師好」，給師長的印象就是笑容滿面又有禮貌的學生，非常活潑可愛。

    鹿港國小指出，陳姓男童喜歡運動，也是該校的足球隊員，該校的足球隊才成軍1年，但選手都很努力練習，日前才剛參加縣長盃5人制足球錦標賽，拿下4年級組男子乙組冠軍，如今傳來憾事，擔心陳姓男童的同學心情受到波動，將於明天（25日）入班啟動心理關懷。

    地方人士透露，陳姓男童的父親在芳苑工業區經營家具工廠有成，本身也是家長會的核心幹部，因為工廠地緣關係而報名 「二林伯立歐公益路跑」，男童陪著著父親一起跑，沒想到卻傳出休旅車闖入二林馬拉松賽道，造成陳姓男童閃避不及遭到輾斃，也讓師生都感到非常難過。

    彰化9歲童陪跑二林馬拉松遭撞被輾斃。（民眾提供）

    彰化9歲童陪跑二林馬拉松遭撞被輾斃。（民眾提供）

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