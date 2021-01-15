蛋蛋的憂傷！男大生車禍撞破「蛋」 法官：不一定影響生育

男大生車禍撞破「蛋」提告重傷害罪，法官認為還有一顆，可能不會影響生育。示意圖。（資料照）

2021/01/15 12:02

〔記者黃佳琳／高雄報導〕20歲洪姓男大生去年發生車禍，他不幸撞破「左邊的蛋蛋」，他向肇事的侯姓貨車司機提告過失重傷害罪，但法官認為，洪男「右邊的蛋蛋」是完整的，不一定會影響生育，僅依過失傷害罪判侯有罪。

判決指出，去年8月14日下午1點多，侯姓大貨車駕駛開車行經大寮區鳳林二路一帶時，與騎乘機車的洪姓男大生發生擦撞，洪男當場倒地不起，送醫時，洪的雙側遠端橈骨骨折、左手大拇指及左大腳趾骨折、骨盆骨折、睪丸破裂及包皮撕裂傷。

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醫生見洪男下體傷勢嚴重，隔天安排他進手術房進行「左側睪丸切除手術」，正值血氣方剛年紀的洪男，得知自己車禍「撞破一顆蛋」，擔心會影響生育功能，因此向肇事的侯姓貨車司機提告過失重傷害罪。

高雄地院審理時，法官去函詢問醫院，醫院回覆表示，洪姓男大生進行的睪丸切除手術是「不可逆之損傷」，可能影響生育功能，但在另一側睪丸正常狀況下，不一定會造成不孕或是嚴重減損其生殖功能。

至於肇事責任歸屬，法官根據車禍鑑定報告，認定洪、侯兩人都有肇責，因此依過失重傷害罪判侯徒刑3月、緩刑3年，但考量雙方尚未達成和解，因此緩刑條件中，要求侯須付30萬元給洪姓男大生，全案可上訴。

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