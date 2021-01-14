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    1/14 威力彩、今彩539、雙贏彩 頭獎均摃龜！

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2021/01/14 22:29

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月14日）開獎的第110000004期威力彩、第110000012期今彩539、第110000012期雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第110000004期威力彩中獎號碼為「第一區：01、20、21、29、30、36，第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎9注中獎，可得15萬元；肆獎共39注中獎，每注可得2萬元；伍獎共155注中獎，每注可得4000元；陸獎共1391注中獎，每注可得800元；柒獎共2444注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4067注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬9388注中獎，每注可得100元；普獎共3萬2310注中獎，每注可得100元。

    第110000004期38樂合彩中獎號碼為「01、20、21、29、30、36」，五合摃龜；四合共5注中獎，每注可得6萬7500元；三合共102注中獎，每注可得5750元；二合共1731注中獎，每注可得750元。

    第110000012期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、06、08、10、11、16、17、18、19、23」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共121注中獎，每注可得500元；肆獎共1599注中獎，每注可得100元。

    第110000012期今彩539中獎號碼為「16、20、21、30、31」，頭獎摃龜；貳獎共241注中獎，每注可得2萬元；參獎共6988注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3823注中獎，每注可得50元。

    第110000012期39樂合彩中獎號碼為「16、20、21、30、31」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共271注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1229注中獎，每注可得1125元。

    第110000012期3星彩中獎號碼為「381」，正彩共45注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000012期4星彩中獎號碼為「8523」，正彩共9注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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