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    推銷14萬元高價視訊電話 日訊7年吸金63億遭搜索約談

    涉案被告稍晚將陸續移送北檢複訊。（記者錢利忠攝）

    涉案被告稍晚將陸續移送北檢複訊。（記者錢利忠攝）

    2021/01/14 16:41

    〔記者錢利忠／台北報導〕以徐明賢、安土美津子（ Mitsuko azuchi）夫婦為首的「日訊」、「極訊王」、「天訊」等公司，涉嫌以老鼠會模式推售每組要價14萬元的「視訊電話」及平板電腦，主打每月可拿回租金6千元，向2400多名投資人吸金約63億元，檢調今兵分17路搜索及約談徐男等8名被告，全案朝違反銀行法及詐欺等方向偵辦。

    據了解，掛名「天訊」負責人的日籍婦人安土美津子（65歲），領有日本House Keeping協會頒發的「整理收納」一級證照，曾多次以「收納專家」身分接受媒體採訪，同時她也是「花水木科技」公司負責人。

    檢調獲報，自2013年開始至2020年間，徐男等人涉嫌對外推銷每組要價14萬元的「視訊電話」，透過召開投資說明會以幻燈片介紹等方式招攬投資，並聲稱購買後可回租給廠商，租期3年，扣除3個月架設設備「準備期」後，每組電話保證每月固定回租6000元，形同2年多就回本，之後開始賺錢。

    檢調調查，徐男夫婦先招攬蘇姓男子等12名初期投資人加入集團，之後在北中南各地開設公司，推售視訊電話及平板電腦，向不特定投資人宣稱該公司是販售及轉租視訊電話等科技公司，每組電話（6支電話）為14萬7000元，之後公司每月保證回租6000元，藉以吸金。

    台北地檢署今指揮調查局北部地區機動工作站、台北市及高雄市調查處等單位，兵分17路搜索及約談徐明賢、安土美津子夫婦等17人，其中包括8名被告，稍晚將移送北檢複訊。（16:41更新）

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