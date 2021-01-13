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    1/13 今彩539頭獎1注中獎！800萬獎落北市

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2021/01/13 22:21

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月13日）開獎的第110000011期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由台北市萬華區漢中街138號的「天天送彩券行」開出；第110000011期雙贏彩，頭獎摃龜。

    第110000011期雙贏彩中獎號碼為「01、04、07、08、09、12、15、17、18、20、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共13注中獎，每注可得10萬元；參獎共240注中獎，每注可得500元；肆獎共2007注中獎，每注可得100元。

    第110000011期今彩539中獎號碼為「06、09、17、24、38」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共241注中獎，每注可得2萬元；參獎共7438注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬273注中獎，每注可得50元。

    第110000011期39樂合彩中獎號碼為「06、09、17、24、38」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共231注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8453注中獎，每注可得1125元。

    第110000011期3星彩中獎號碼為「281」，正彩共18注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000011期4星彩中獎號碼為「8870」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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