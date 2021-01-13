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    狡詐！通緝犯騙警解開手銬趁機落跑 逃4小時就被捕罪加一等

    警方火速逮捕脫逃的瞿嫌。（記者王冠仁翻攝）

    警方火速逮捕脫逃的瞿嫌。（記者王冠仁翻攝）

    2021/01/13 22:27

    首次上稿 21:05
    更新時間 22:27

    〔記者王冠仁／台北報導〕40歲瞿姓毒品通緝犯昨晚落網後，假裝騙警方要供出上游毒販，警方今天下午帶著瞿前往查找；警方起先將瞿上銬，但瞿十分狡詐，他又謊稱帶著手銬對方若看到就知道警察也在場，以此話術騙警方解開手銬，他再利用員警前往所說的地點拍照蒐證時趁機落跑。幸虧警方布線追查，在他落跑後4小時火速逮人，將他繩之以法。

    台北市萬華分局警方昨天晚上循線逮捕瞿姓毒品通緝犯，警方發現瞿涉及毒品案遭判刑2個月卻沒入監服刑。警方漏夜偵查，期間瞿聲稱要告訴警方他的毒品來源，警方為了追捕幕後的上下游毒蟲，今天下午2時許，依瞿所說，帶著他前往峨眉街一處民宅查訪。

    員警起先依規定將瞿上手銬，但查訪期間，瞿卻聲稱若其他毒蟲看到他上銬，恐怕就會知道他已落網、警察就在附近，恐不利警方追查。員警情急之下，只好先將其手銬解開，想不到瞿卻趁員警忙著拍照蒐證時趁機由民宅向外落跑。

    瞿朝武昌街方向落跑後，警方立刻呼叫支援警力進行攔截圍捕，同時並通報相關單位。警方同時調閱監視器畫面追查，今天晚上7時許，趁瞿要入住中正區一家飯店時將他壓制逮捕。

    警方說，瞿除了原本因毒品案遭通緝外，他此次趁隙脫逃，又將再吃上一條脫逃罪官司，罪加一等。

    萬華分局指出，執行此案的2名員警，因疏縱人犯，除行政處分外亦將依法函送，警方往後將加強內部人犯解送相關教育訓練及檢核流程，避免相關情事再發生。

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