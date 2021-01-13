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    永裕興18號搜救》「億榮」救援纜繩斷裂 15日再試登船解謎

    宜蘭縣蘇澳籍漁船永裕興18號，在太平洋中途島海域失聯，船上10名船員生死未卜，救援行動也相當不順利。（家屬提供）

    宜蘭縣蘇澳籍漁船永裕興18號，在太平洋中途島海域失聯，船上10名船員生死未卜，救援行動也相當不順利。（家屬提供）

    2021/01/13 15:21

    ［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳籍漁船永裕興18號，在太平洋中途島海域失聯，船上10名船員生死未卜，屏東籍漁船億榮18號昨天下午靠近「永」船繫上纜繩，要拖離暴風圈，原預計今將登船查看，盼解開「船在人不在」的謎團；台灣時間昨晚10點，「億」船通報，拖帶「永」船的纜繩因風浪太大斷裂，救援行動回歸原點，只能等到15日，再嘗試登船解謎。

    永裕興18號附近海域有8艘台灣友船待命救援，其中的億榮18號，在台灣時間昨天下午3點40分，駛近「永」船後，派員繫纜繩，因海象不佳，周邊一片漆黑，基於安全考量，尚未進入船艙搜尋，持續拖帶「永」船往南航行。

    原預計今天「億」船船員將登上永船，解開「船在人不在」的謎團，但事與願違，昨晚10點，「億榮18號」漁船船主通報，「億」船拖帶「永」船之纜繩斷裂，救援行動回歸原點。

    據了解，「億」船也表示，已在「永」船綁上太陽能電浮標，但風浪太大，暫時無法再次繫繩拖帶；蘇澳區漁會總幹事陳春生說，因為永裕興所在的海域天候持續不佳，浪高達4至5層樓，風浪減小的時間，1天僅約約3至4小時，增加救援難度，讓搜救行動困難重重。

    陳春生指出，海巡的巡護8號，已前往當地協助搜救，也已協調離永裕興最近的億榮18號，於15日待風浪轉小時，再嘗試綁纜繩、登船。

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