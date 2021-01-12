永和分屍案明宣判 主嫌美籍兩人「被出庭」聆判

永和分屍案明宣判，主嫌以色列裔美籍男子孫武生將被押解出庭聆判。（資料照）

2021/01/12 22:25

〔記者楊國文／台北報導〕加拿大籍男子顏柏萊在新北市永和河濱公園遭殺害分屍丟棄案，一審判主嫌以色列裔美籍男子孫武生無期徒刑，共犯班特12年６月，何傑生則依幫助犯傷害罪判刑1年6月，高等法院明天上午11時將宣判此案；據悉，在押的孫武生、班特原本明天均放棄出庭聆判，但因高院將召開延押庭，形成孫武生兩人仍必須被押解出庭聆判。

檢方調查，2018年8月22日，永和新店溪畔遭人發現一具無頭男屍，前臂、小腿都已被肢解，警方從死者愛犬得知死者為43歲的加拿大男子Ryan（中文名：顏柏萊），經查可能為毒品糾紛引起，鎖定外號「OZ」的美籍男子Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生），共犯為非裔美籍男子Bent（中文名：班特）、美籍男子Hobbie（中文名：何傑生）及台籍男子吳宣追查，但孫武生早已出境抵達菲律賓。經我國和菲國展開司法互助，孫武生在隔月就被從菲律賓押解回台。

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檢警查出，孫武生與顏柏萊共同販毒，並請班特、何傑生及吳宣等人加入運毒行列，但顏柏萊因遭查獲持有大麻，有意淡出，孫因此認定顏柏萊是警方線民，恐危及販毒生意，萌生殺意，夥同班特等人，共同誘殺顏伯萊。

新北地院審理後，依殺人罪判孫武生無期徒刑、班特12年6月，何傑生則依幫助犯傷害罪判刑1年6月、吳宣判刑6月。

高等法理時，孫武生「招數」不少，曾以猶太教的安息日為由，主張不能出庭，法官應該尊重他的權利，但法官不採信，針對被控殺人分屍等犯行，孫武生辯稱沒有殺人，「我無罪」；班特則坦承殺人，但他是被孫武生威脅逼迫後，才殺害死者並分屍，共犯何傑生與吳宣均否認殺人。

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